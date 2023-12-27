Повестки на блокпостах в Киеве: ТЦК не выполняют функций безопасности, но действуют разрешенным законодательством способом

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, в эфире Радио Свобода отметил, что работники территориальных центров комплектования (ТЦК) не выполняют функции безопасности, но имеют законное право выполнять свою работу в Киеве. По словам спикера КГВА, информацией о местах и количестве возможно врученных повесток владеют районные ТЦК, передает УНН.

Детали

Представитель КГВА подчеркнул, что ведомству неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Также Михаил Шаманов сообщил, что работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиями не выполняют функций безопасности, хотя имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева.

Поэтому за подробной информацией относительно мест и количества возможно врученных повесток, просим обращаться в районные территориальные центры комплектования. Согласно действующему законодательству и правового режима военного положения, представители ТЦК должны осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева в разрешенный законодательством способ - сказал представитель КГВА в эфире Радио Свобода.

Напомним,

В Киеве с 25-го по 28-е декабря будут проводить учения по безопасности. Будут проверять транспорт и документы. Также предполагается развертывание временных блокпостов.

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