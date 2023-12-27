Ситуация на фронте не зашла в тупик - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС Украина отметил, что ситуация на фронте не зашла в тупик, она имеет точные логистические результаты, передает УНН.

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Я думаю, еще нет (ситуация на фронте не зашла в тупик - ред). На сегодня она имеет точные логистические результаты. Не следует забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс. Уже почти два года продолжается широкомасштабное вторжение российского агрессора и почти все аналитики давали нам прогнозы, что мы не сможем удержаться. А если и сможем - то это не более месяца или двух. И то, что враг не достиг до сих пор заявленных целей, это уже значительный успех украинского народа и его войска - сказал Тарнавский.

Он отметил, что самая главная ошибка врага - это то, что он не рассчитывал на такое объединение нашей нации, на ту поддержку, которая сегодня продолжается.

"Поэтому, если кто-то говорит, что это тупик - нет, это не тупик, это сегодня наше состояние", - подчеркнул Тарнавский.

Командующий также сказал, что одной из причин провала контрнаступления была серьезная подготовка обороны врага.

"Мы понимаем, что одна из главных причин - это хорошо подготовленная оборона. Я скажу, что враг готовился. И повторяю, что это одна из сильнейших армий мира. Его оборона состояла не из одного, а из нескольких рубежей. Противник возвел эти оборонительные рубежи не за один месяц, а в течение того периода, когда мы готовились к наступательным действиям. Потому что разведка работает круглосуточно", - добавил Тарнавский.

Кроме того, он отметил, что рф использует свои сильные стороны - это живую силу, участки минирования, подготовленные позиции, а также готовность без сожаления бросать на смерть свой личный состав, а также враг имеет преимущество в авиации.

Напомним,

российские военные копируют наиболее эффективные действия бойцов ВСУ на фронте, проводя атаки группами.