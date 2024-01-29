Зеленський: дуже не правильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях, є можливості діджитал-формату
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що дуже не правильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях та шукали хлопців
Дуже не правильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях та шукали хлопців, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, зазначивши, що просив, щоб це виправили в новому законопроєкті про мобілізацію, адже сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, передає УНН.
Журналістка зауважила, що в інтернеті є багато роликів із затриманням чоловіків військовими прямо на вулиці.
"Так, є випадки. Це дуже не правильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях та шукали хлопців, які не приходили до військкоматів тощо. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими та чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що попросив військових та депутатів зробити так, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію "не було шансів ходити по вулицях".
"Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Немає питань вирішити це питання сучасно", - розповів Зеленський.
Доповнення
Володимир Зеленський заявляв, що мобілізація – це передусім питання справедливості, адже несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки й наскільки її підготують.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що категорично надання додаткових повноважень ТЦК.
Також Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.