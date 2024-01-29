Зеленський: дуже не правильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях, є можливості діджитал-формату

Дуже не правильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях та шукали хлопців, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, зазначивши, що просив, щоб це виправили в новому законопроєкті про мобілізацію, адже сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, передає УНН.

Журналістка зауважила, що в інтернеті є багато роликів із затриманням чоловіків військовими прямо на вулиці.

"Так, є випадки. Це дуже не правильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях та шукали хлопців, які не приходили до військкоматів тощо. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими та чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що попросив військових та депутатів зробити так, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію "не було шансів ходити по вулицях".

"Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Немає питань вирішити це питання сучасно", - розповів Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявляв, що мобілізація – це передусім питання справедливості, адже несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки й наскільки її підготують.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що категорично надання додаткових повноважень ТЦК.

Також Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.