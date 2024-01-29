Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Очень неправильно, когда представители ТЦК ходили по улицам и искали ребят, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отметив, что просил, чтобы это исправили в новом законопроекте о мобилизации, ведь сегодня есть возможности применения диджитал-формата, передает УНН.

Журналистка отметила, что в интернете есть много роликов с задержанием мужчин военными прямо на улице.

"Да, есть случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы и тому подобное. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что попросил военных и депутатов сделать так, чтобы в новом законопроекте о мобилизации "не было шансов ходить по улицам".

"Есть сегодня возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Тем более мы очень цифровизированная страна. Мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос современно", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости, ведь несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК.

Также Лубинец заявлял, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины.