Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  167666 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  248645 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  244284 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  230012 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  262659 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  251480 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  214156 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  212441 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  211769 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173316 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 07:29  •  10871 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят

Очень неправильно, когда представители ТЦК ходили по улицам и искали ребят, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, отметив, что просил, чтобы это исправили в новом законопроекте о мобилизации, ведь сегодня есть возможности применения диджитал-формата, передает УНН.

Журналистка отметила, что в интернете есть много роликов с задержанием мужчин военными прямо на улице.

"Да, есть  случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы и тому подобное. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что попросил военных и депутатов сделать так, чтобы в новом законопроекте о мобилизации "не было шансов ходить по улицам".

"Есть сегодня возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Тем более мы очень цифровизированная страна. Мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Нет вопросов решить этот вопрос современно", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости, ведь несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько и насколько его подготовят.  

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК.

Также Лубинец заявлял, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Зеленський: дуже не правильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях, є можливості діджитал-формату
Zelensky: it was very wrong for TCR representatives to walk the streets, there are opportunities for a digital format
Новости по теме

Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят.

Политика •   •  10871 просмотра
Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата

Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

В воскресенье, 28 января, Иран впервые успешно запустил в космос три спутника одновременно с помощью ракеты "Симург". Запуск включал спутник Mahda и два наноспутника.

Новости Мира •   •  10303 просмотра
Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника

россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины

Утром 29 января российские войска обстреляли из минометов Дружбовскую громаду в Сумской области.

Война •   •  13710 просмотра
россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины

Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

Президент Зеленский считает, что задержка с предоставлением помощи Украине со стороны США может ослабить европейское единство и НАТО, подбодрить Путина и расшатать политику санкций против российской агрессии.

Война •   •  17112 просмотра
Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент

в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

В рф сообщают о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле нефтеперерабатывающего завода в ярославле. О пострадавших не сообщается, а территория оцеплена в ожидании группы разминирования.

Новости Мира •   •  14919 просмотра
в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле

"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово

Война •   •  19824 просмотра
"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию

Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

российские войска нанесли более 120 ударов по 18 населенным пунктам в Запорожской области Украины, в том числе 37 ударов с беспилотников.

Война •   •  17951 просмотра
Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.

Криминал и ЧП •   •  14463 просмотра
Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания

россияне ранили еще четырех жителей Донетчины

28 января в результате российских обстрелов были ранены еще 4 мирных жителей Донецкой области, в том числе 3 в Мирнограде и 1 в Очеретино.

Война •   •  16559 просмотра
россияне ранили еще четырех жителей Донетчины

Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ

Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф, в результате чего около 150 жителей были эвакуированы. Бомбы были обезврежены на следующий день. Ранее в январе еще одна бомба повредила плотину в районе хутора ионовка.

Война •   •  23708 просмотра
Российские самолеты уронили еще две бомбы ФАБ-250 в белгородской области рф - росСМИ