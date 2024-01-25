Омбудсмен проти надання додаткових повноважень ТЦК

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що категорично надання додаткових повноважень ТЦК. Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, передає кореспондент УНН.

Я категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це є пряме порушення Конституції. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людец, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, отже військові