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Омбудсмен проти надання додаткових повноважень ТЦК

Омбудсмен проти надання додаткових повноважень ТЦК

Київ • УНН

 • 26348 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заперечує проти надання додаткових повноважень ТЦК, вважаючи це порушенням Конституції. Він стверджує, що є інші органи, які мають займатися ухильниками від військової служби.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець  заявив, що категорично надання додаткових повноважень ТЦК. Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, передає кореспондент УНН.

Я категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це є пряме порушення Конституції. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людец, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, отже військові

- сказав Лубінець.

Він зазначив, що якщо це буде враховано, то він буде готовий підтримувати нову запропоновану редакцію законопроєкту.

Доповнення

Раніше Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.

15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.

ДБР розслідує щонайменше 300 кримінальних проваджень стосовно порушень працівників ТЦК та ВЛК17.01.24, 11:33 • 22928 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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