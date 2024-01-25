Омбудсмен против предоставления дополнительных полномочий ТЦК

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя новую редакцию законопроекта о мобилизации, передает корреспондент УНН.

Я категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Это военные подразделения. Они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это прямое нарушение Конституции. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, следовательно военные - сказал Лубинец.

Он отметил, что если это будет учтено, то он будет готов поддерживать новую предложенную редакцию законопроекта.

Дополнение

Ранее Лубинец заявлял, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины.

15 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявляла, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.

ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК