Омбудсмен против предоставления дополнительных полномочий ТЦК
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец возражает против предоставления дополнительных полномочий ТЦК, считая это нарушением Конституции. Он утверждает, что есть другие органы, которые должны заниматься уклонистами от военной службы.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя новую редакцию законопроекта о мобилизации, передает корреспондент УНН.
Я категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Это военные подразделения. Они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это прямое нарушение Конституции. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, следовательно военные
Он отметил, что если это будет учтено, то он будет готов поддерживать новую предложенную редакцию законопроекта.
Дополнение
Ранее Лубинец заявлял, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины.
15 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявляла, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.
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Омбудсмен против предоставления дополнительных полномочий ТЦК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец возражает против предоставления дополнительных полномочий ТЦК, считая это нарушением Конституции. Он утверждает, что есть другие органы, которые должны заниматься уклонистами от военной службы.
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