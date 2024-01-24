Інформація щодо внесення до Ради нової редакції законопроєкту про мобілізацію неправдива - голова Комітету з нацбезпеки

Інформація щодо внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію не відповідає дійсності, заявив голова комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, якого зацитувала речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, повідомляє УНН.

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За його словами, деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби.

Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення. Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту