Інформація щодо внесення до Ради нової редакції законопроєкту про мобілізацію неправдива - голова Комітету з нацбезпеки
Київ • УНН
Олександр Завітневич, голова Комітету з питань національної безпеки, спростував інформацію про внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроекту про мобілізацію, назвавши її неправдивою. Він закликав ЗМІ користуватися офіційними джерелами інформації.
Інформація щодо внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію не відповідає дійсності, заявив голова комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, якого зацитувала речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, повідомляє УНН.
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За його словами, деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби.
Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення. Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту
Він в черговий раз попросив представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами.
Нагадаємо
15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.