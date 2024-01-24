Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности
Киев • УНН
Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, опроверг информацию о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации, назвав ее неправдивой. Он призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации.
Информация о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации не соответствует действительности, заявил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, которого процитировала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, сообщает УНН.
Детали
По его словам, некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы.
Хочу опровергнуть эти ложные сообщения. По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента
Он в очередной раз попросил представителей СМИ пользоваться официальными источниками.
Напомним
15 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявляла, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.
Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности
Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, опроверг информацию о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации, назвав ее неправдивой. Он призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации.
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