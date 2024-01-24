Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  42440 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  83467 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  131546 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  152835 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  142825 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  140867 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155451 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157103 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  141993 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169705 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 15:18  •  2317 просмотра

Read in English

Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, опроверг информацию о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации, назвав ее неправдивой. Он призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации.

Информация о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации не соответствует действительности, заявил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, которого процитировала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, сообщает УНН.

Детали

По его словам, некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы.

Хочу опровергнуть эти ложные сообщения. По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента

- заявил Завитневич.

Он в очередной раз попросил представителей СМИ пользоваться официальными источниками.

Напомним 

15 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявляла, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Інформація щодо внесення до Ради нової редакції законопроєкту про мобілізацію неправдива - голова Комітету з нацбезпеки
Head of the National Security Committee: Information on submission of a new version of the draft law on mobilization to the Parliament is false
Новости по теме

Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, опроверг информацию о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации, назвав ее неправдивой. Он призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации.

Политика •   •  2317 просмотра
Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Михаил Киперман, подозреваемый в организации преступной схемы, приведшей к убыткам "Укрэнерго" на 716 миллионов гривен, был заочно арестован Высшим антикоррупционным судом.

Криминал и ЧП •   •  3590 просмотра
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Разоблачены на взятке заместитель директора одного из департаментов КГГА и его сообщник.

Криминал и ЧП •   •  5123 просмотра
Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви (МП) проиграла судебный иск на продление договоров безвозмездного пользования памятниками архитектуры национального значения, среди которых Спасо-Преображенский собор и Троицкий монастырь.

Политика •   •  5646 просмотра
Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готова к возможным пандемиям, включая "болезнь Х".

Здоровье •   •  6123 просмотра
Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

В Генштабе ВСУ заявили, что и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Война •   •  9931 просмотра
В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Сейчас дети выписаны из больницы и находятся под наблюдением семейного врача в удовлетворительном состоянии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.

Общество •   •  9167 просмотра
За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии

Выведенная из эксплуатации исправительная колония в Могилеве-Подольском превращается в лагерь для российских военнопленных, поскольку существующие лагеря в Украине, как сообщается, переполнены. Новый лагерь, который, как ожидается, будет принимать еженедельные визиты международных организаций. Отмечается, что военнопленных сс рф потенциально можно будет использовать для обмена на украинских пленных, которые удерживаются в России.

Война •   •  11908 просмотра
Еще один лагерь для российских военнопленных обустраивается на базе исправительной колонии

Купянское направление: враг усилил обстрелы населенных пунктов - ОВА

По данным Харьковской областной военной администрации, Купянское направление остается горячей точкой, участились обстрелы жилых кварталов. За последнюю неделю из этого района было эвакуировано 78 человек, в том числе 12 детей.

Война •   •  10143 просмотра
Купянское направление: враг усилил обстрелы населенных пунктов - ОВА

Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой присоединиться к Формуле мира Президента Владимира Зеленского.

Политика •   •  10117 просмотра
Украина предложила Словакии присоединиться к Формуле мира