Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Информация о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации не соответствует действительности, заявил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, которого процитировала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, сообщает УНН.

Детали

По его словам, некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду доработанный законопроект по совершенствованию мобилизации и прохождения военной службы.

Хочу опровергнуть эти ложные сообщения. По состоянию на сейчас никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало. Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента - заявил Завитневич.

Он в очередной раз попросил представителей СМИ пользоваться официальными источниками.

Напомним

15 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявляла, что новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Верховную Раду через несколько недель.