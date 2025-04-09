Мустафа Джемилев

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27410 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Зеленский отпраздновал ифтар с представителями мусульманской общины, наградил украинских воинов-мусульман и поблагодарил за их службу в защите Украины от российской агрессии.

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За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

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