Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поделился подробностями 40-минутного разговора с путиным в 2014 году по аннексии Крыма. После этого разговора ему запретили въезд в Крым на 5 лет.
Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Решение поддержали 70 сенаторов из 76 присутствующих, присоединившись к другим странам, которые ранее сделали аналогичное признание.
На верфи RMK Marine в Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго украинского корвета класса Ada 'Гетман Иван Выговский' (F-212). Это уже второй корвет, построенный в Турции по заказу Украины.
В оккупированном Крыму умер Анафи Джемилев, брат известного крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, который посвятил свою жизнь борьбе за права крымскотатарского народа.
В 80-ю годовщину геноцида крымскотатарского народа Украина почтила его жертв, подняв крымскотатарский флаг с траурной лентой на здании Министерства иностранных дел, где присутствовали чиновники и крымскотатарские лидеры, которые осудили продолжающиеся репрессии и насильственную депортацию крымских татар со стороны РФ.
Молдавские спецслужбы задержали в аэропорту Кишинева гражданина Украины Эрола Велиева, помощника народного депутата Мустафы Джемилева.
Президент Зеленский отпраздновал ифтар с представителями мусульманской общины, наградил украинских воинов-мусульман и поблагодарил за их службу в защите Украины от российской агрессии.
За неделю украинские защитники уничтожили почти 12 российских батальонов, нейтрализовав более 200 артиллерийских установок и 5750 человек личного состава оккупантов.
Расследование после информации о смерти мобилизованного мужчины из Одесской области, больного эпилепсией, который умер в первый день, находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.