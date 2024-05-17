К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

В Министерстве иностранных дел по случаю 80-й годовщины трагедии массовой депортации крымских татар состоялась церемония почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом пишет УНН со ссылкой на представительство президента Украины в АР Крым.

Детали

Накануне 80 годовщины депортации крымскотатарского народа на мачте перед зданием Министерства иностранных дел поднялся флаг крымскотатарского народа с траурной лентой

В чествовании памяти и церемонии поднятия крымскотатарского флага приняли участие: глава МИД Дмитрий Кулеба, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Постоянный представитель Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал о катастрофических последствиях для крымскотатарского народа преступления 1944 года, которое совершила советская власть.

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Также Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул важность прогресса, который осуществило Украинское государство в защите прав крымскотатарского народа, ведь это дает надежду на преодоление последствий геноцида, который совершила советская власть в 1944 году.

Постоянная Представительница поблагодарила за ежегодную церемонию приспускания крымскотатарского флага, которая проходит ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ташева отметила, что преступления, которые совершала россия, повторяются, потому что за преступление совершенное Советским Союзом они не покаялись и не понесли ответственность.

Поэтому сегодня происходит то, что крымские татары называют гибридной депортацией. Да, сейчас уже не сажают в товарные вагоны, но создают условия, которые заставляют крымских татар покидать Крым. В 2014 году из-за оккупации Крыма российскими войсками, в 2022 году - из-за принудительной мобилизации во вражеское войско - заявила Тамила Ташева.

Она также подчеркнула, что крымские татары как настоящие патриоты украинского государства не будут воевать против своей страны, против собственных соотечественников.

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По ее словам, преступление депортации 1944 года должно быть достойно признано. В связи с этим Ташева поблагодарила Верховную Раду Украины, которая признала депортацию крымскотатарского народа актом геноцида, а также парламенты Канады, Латвии и Литвы, которые на официальном уровне признали преступление советской власти актом геноцида.

Справочно

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами состоялось в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу Сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего СССР завершилось 4 июня. Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли умерли во время, или в первые годы после депортации.

По разным оценкам было вывезено от 191 тысячи до 423 тысяч крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.

Напомним

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что в этом году в Украине будет открыт памятник жертвам депортации крымскотатарского народа.

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