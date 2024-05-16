В Україні цього року відкриють пам’ятник жертвам геноциду кримських татар
Київ • УНН
Пам'ятник жертвам геноциду кримськотатарського народу через масову депортацію в 1944 році буде відкрито в Україні в першій половині цього року.
В першій половині цього року буде відкрито пам’ятник жертвам депортації кримськотатарського народу. Про це повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Ми минулого року й Президент анонсував, що в цьому році буде відкрито пам’ятник жертвам депортації кримськотатарського народу. Не буду поки що озвучувати ні місце, ні дату відкриття, але в першій половині фактично року він буде відкритий
Вона зазначила, що це дуже важливо для кримських татар, щоб місце куди можна покласти квіти, прийди подумати, згадати про своїх рідних, які зазнали такого злочину.
Доповнення
Глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомляв, що Меджліс кримськотатарського народу ініціював проєкт щодо створення пам'ятника жертвам геноциду кримських татар. Над ним зараз триває робота, обговорюється місце розміщення.
Довідково
Масова депортація корінного населення Криму з півострова товарними вагонами відбулося протягом 18-21 травня 1944 року за особистим наказом Сталіна. Прибуття ешелонів до віддалених кутків тодішнього срср завершилося 4 червня.Кримських татар звинувачували у, нібито, масовій співпраці з нацистською Німеччиною.
На даний момент немає абсолютно точних даних, скільки кримських татар було насильницькі вивезено з півострова, і скільки з них загинули померли під час, або у перші роки після депортації.
За різними оцінками було вивезено від 191 тисячі до 423 тисяч кримських татар. З них у дорозі, або у перші роки після насильницького перевезення померли від 27% до 42%.