В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар

В первой половине этого года будет открыт памятник жертвам депортации крымскотатарского народа. Об этом сообщила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы в прошлом году и Президент анонсировал, что в этом году будет открыт памятник жертвам депортации крымскотатарского народа. Не буду пока что озвучивать ни место, ни дату открытия, но в первой половине фактически года он будет открыт - рассказала Ташева.

Она отметила, что это очень важно для крымских татар, чтобы место куда можно возложить цветы, приди подумать, вспомнить о своих родных, которые подверглись такому преступлению.

Дополнение

Глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщал, что Меджлис крымскотатарского народа инициировал проект по созданию памятника жертвам геноцида крымских татар. Над ним сейчас идет работа, обсуждается место размещения.

Справочно

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами состоялось в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу Сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего СССР завершилось 4 июня. Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли умерли во время, или в первые годы после депортации.

По разным оценкам было вывезено от 191 тысячи до 423 тысяч крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.