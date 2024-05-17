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До роковин трагедії масової депортації: в МЗС України підняли прапор кримськотатарського народу

До роковин трагедії масової депортації: в МЗС України підняли прапор кримськотатарського народу

Київ • УНН

 • 17371 перегляди

У 80-ті роковини геноциду кримськотатарського народу Україна вшанувала його жертв, піднявши кримськотатарський прапор з траурною стрічкою на будівлі Міністерства закордонних справ, де були присутні урядовці та кримськотатарські лідери, які засудили триваючі репресії та насильницьку депортацію кримських татар з боку рф.

У Міністерстві закордонних справ з нагоди 80-х роковин трагедії масової депортації кримських татар відбулася церемонія вшанування памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це пише УНН з посиланням на представництво президента України в АР Крим.

Деталі 

Напередодні 80 роковин депортації кримськотатарського народу на щоглі перед будівлею Міністерства закордонних справ здійнявся прапор кримськотатарського народу з жалобною стрічкою

У вшануванні пам’яті та церемонії підняття кримськотатарського прапора взаляи участь: глава МЗС Дмитро Кулеба, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та  Постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева.

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Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів про катастрофічні наслідки для кримськотатарського народу злочину 1944 року, який вчинила радянська влада.

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Також Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив важливість поступу, який здійснила Українська держава у захисті прав кримськотатарського народу, адже це дає надію на подолання наслідків геноциду, який вчинила радянська влада у 1944 році. 

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Постійна Представниця подякувала за щорічну церемонію приспущення кримськотатарського прапора, яка відбувається до Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

Ташева зазначила, що злочини, які вчиняла росія, повторюються, бо за злочин скоєний Радянським Союзом вони не покаялись та не понесли відповідальність. 

Тому сьогодні відбувається те, що кримські татари називають гібридною депортацією. Так, зараз вже не саджають у товарні вагони, але створюють умови, які змушують кримських татар покидати Крим. У 2014 році через окупацію Криму російськими військами, у 2022 році — через примусову мобілізацію до ворожого війська

- заявила Таміла Ташева.

Вона також підкреслила, що кримські татари як справжні патріоти української держави не будуть воювати проти своєї країни, проти власних співвітчизників.

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За її словами, злочин депортації 1944 року має бути гідно визнаним. У зв'язку з цим Ташева подякувала Верховній Раді України, яка визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноциду, а також парламентам Канади, Латвії та Литви, які на офіційному рівні визнали злочин радянської влади актом геноциду.

Довідково

Масова депортація корінного населення Криму з півострова товарними вагонами відбулося протягом 18-21 травня 1944 року за особистим наказом Сталіна. Прибуття ешелонів до віддалених кутків тодішнього срср завершилося 4 червня.Кримських татар звинувачували у, нібито, масовій співпраці з нацистською Німеччиною.

На даний момент немає абсолютно точних даних, скільки кримських татар було насильницькі вивезено з півострова, і скільки з них загинули померли під час, або у перші роки після депортації.

За різними оцінками було вивезено від 191 тисячі до 423 тисяч кримських татар. З них у дорозі, або у перші роки після насильницького перевезення померли від 27% до 42%.

Нагадаємо

Постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що цьогоріч в Україні буде відкрито пам’ятник жертвам депортації кримськотатарського народу.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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