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Україна розробить правопис кримськотатарської мови до жовтня

Київ • УНН

 • 33624 перегляди

Україна планує розробити правопис кримськотатарської мови до жовтня.

Україна розробить правопис кримськотатарської мови до жовтня

Україна планує розробити правопис кримськотатарської мови до жовтня.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

На тлі Міжнародного дня рідної мови та вшанування 10-річчя спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, в Україні взялися за реалізацію проєкту правопису кримськотатарської мови.

Робоча група, що займається цим завданням, включає в себе мовознавців та представників наукової спільноти від кримськотатарського народу.

Головною метою проєкту є створення правопису кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

На даному заході взяли участь важливі постаті, такі як Постійний Представник Президента в АРК Таміла Ташева, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також представники Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Під час зустрічі було розглянуто не лише розробку правопису, але й інші кроки з імплементації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на період 2022-2032 роки.

В рамках цієї стратегії пропонується введення відзнаки за внесок у розвиток кримськотатарської мови. Це передбачає присудження щорічно до 20 премій, у розмірі 50 тисяч гривень кожна, а також нагородження лауреата дипломом та нагрудним знаком.

Крім того, було обговорено питання повернення географічних назв у тимчасово окупованому Криму історичними кримськотатарськими найменуваннями. Зараз узгоджуються механізми, які дозволять використовувати латинську графіку при написанні топонімів на мапах і вказівниках.

Уряд утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови06.01.23, 12:08 • 529375 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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