Україна розробить правопис кримськотатарської мови до жовтня
Київ • УНН
Україна планує розробити правопис кримськотатарської мови до жовтня.
Україна планує розробити правопис кримськотатарської мови до жовтня.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
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На тлі Міжнародного дня рідної мови та вшанування 10-річчя спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, в Україні взялися за реалізацію проєкту правопису кримськотатарської мови.
Робоча група, що займається цим завданням, включає в себе мовознавців та представників наукової спільноти від кримськотатарського народу.
Головною метою проєкту є створення правопису кримськотатарської мови на основі латинської графіки.
На даному заході взяли участь важливі постаті, такі як Постійний Представник Президента в АРК Таміла Ташева, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також представники Державної служби з етнополітики та свободи совісті.
Під час зустрічі було розглянуто не лише розробку правопису, але й інші кроки з імплементації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на період 2022-2032 роки.
В рамках цієї стратегії пропонується введення відзнаки за внесок у розвиток кримськотатарської мови. Це передбачає присудження щорічно до 20 премій, у розмірі 50 тисяч гривень кожна, а також нагородження лауреата дипломом та нагрудним знаком.
Крім того, було обговорено питання повернення географічних назв у тимчасово окупованому Криму історичними кримськотатарськими найменуваннями. Зараз узгоджуються механізми, які дозволять використовувати латинську графіку при написанні топонімів на мапах і вказівниках.
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