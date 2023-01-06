Уряд утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Кабінет міністрів України утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови та затвердив її склад. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Утворено Національну комісію з питань кримськотатарської мови, затверджено її склад та Положення про неї», - написав Мельничук у Telegram.
Доповнення
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що концепція розвитку кримськотатарської мови окреслює чіткі напрямки, де треба посилювати свої зусилля.
7 квітня 2021 року Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови.