Уряд утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови

Цитата

«Утворено Національну комісію з питань кримськотатарської мови, затверджено її склад та Положення про неї», - написав Мельничук у Telegram.

Доповнення

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що концепція розвитку кримськотатарської мови окреслює чіткі напрямки, де треба посилювати свої зусилля.

7 квітня 2021 року Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови.