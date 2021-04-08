Чубаров розповів про головні моменти Концепції розвитку кримськотатарської мови

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“Над проектом Концепції ми (Меджліс — ред.) працювали разом з Міністерством окупованих територій України. Це якраз той випадок, коли працювали ретельно, виписуючи всі меседжи та напрямки цієї Концепції. Головне, що Концепція є передумовою напрацювання подальшої стратегії. Концепція дає чіткі напрямки, де нам треба посилювати свої зусилля, аби витянути кримськотатарську мову з групи мов, над якими нависла загроза зникнення”, — розповів політик.

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Чубаров зазначив, що серед основних напрямків є розробка словникової бази, а також напрацювання великого корпусу кримськотатарської мови, щоб максимально залучити нові технології, зокрема, інтернет-можливості.

Також, за словами політика, йдеться про створення науково-методичного центру.

Окрім того, Чубаров назвав проривом перехід кримськотатарського алфавіту з кирилиці на латиницю. Він наголосив, що це відповідає фонетичним особливостям кримськотатарської мови, а також дає змогу об’єднати великі частини кримськотатарської діаспори в різних країнах, а також тих кримських татар, які живуть в Криму.

“Ми нарешті зможемо не тільки спілкуватися однією мовою, ми зможемо писати та читати одним алфавітом”, — зазначив глава Меджлісу.

Стратегія, яка розроблятиметься на основі Концепції, розрахована на десять років — 2022-2032.

Також Чубаров підкреслив, що в Концепції спробували сформулювати, що кримськотатарська мова може виступати як базова тюркська мова, вивчившу яку, будь-який громадянин України зможе вільно почуватися в тюркомовному середовищі.

Нагадаємо

7 квітня Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови.