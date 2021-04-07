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Уряд схвалив Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Уряд схвалив Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект постанови про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Концепція, запропонована на ваш розгляд — це фундамент роботи на 10 років вперед. Це перший крок для створення стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, яку доручено розробити Президентом України указом від 26 лютого”, — сказав віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представляючи концепцію в уряді.

Деталі

Зі слів Резнікова, це важливо з двох основних причин.

“З одного боку, стан кримськотатарської мови є критичним сьогодні. Це відзначає ЮНЕСКО, і про це бьють на сполох наші вчені. Тимчасова окупація Росією Криму і Севастополя загострила ці проблеми, що неодноразово відображено в резолюціях ООН і не тільки. Мову треба рятувати. З іншого боку, кримськотатарська мова — це величезні можливості для України, яке ми в повній мірі навіть не усвідомлюємо. Її слід сприймати як українську тюркську”, — зазначив він.

Віцепрем’єр додав також, що кримськотатарська мова, за своєю структурою є універсальною і дозволяє розуміти усі тюркські мови.

Довідково

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на початку року повідомило, що розробило проект Концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року.

Головним критерієм успішності Концепції автори вважають досягнення результатів, які дозволять у стратегічній перспективі виключити кримськотатарську мову з переліку мов, які знаходяться під критичною загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО, послідовно зменшуючи її стан до рівня “безпечний”.

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