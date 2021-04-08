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Чубаров рассказал о главных моментах Концепции развития крымскотатарского языка

Чубаров рассказал о главных моментах Концепции развития крымскотатарского языка

Киев  •  УНН

 • 33041 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Концепция развития крымскотатарского языка определяет четкие направления, где надо усиливать свои усилия. Об этом рассказал корреспонденту УНН глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя принятие 7 апреля Кабинетом министров Украины проекта постановления о Концепции развития крымскотатарского языка.

Цитата:

"Над проектом Концепции мы (Меджлис - ред.) работали вместе с Министерством оккупированных территорий Украины. Это как раз тот случай, когда работали тщательно, выписывая все месседжи и направления этой концепции. Главное, что Концепция является предпосылкой для наработки дальнейшей стратегии. Концепция дает четкие направления, где нам надо усиливать свои усилия, чтобы вытянуть крымскотатарский язык из группы языков, над которыми нависла угроза исчезновения", - рассказал политик.

Детали

Чубаров отметил, что среди основных направлений является разработка словарной базы, а также наработка большого корпуса крымскотатарского языка, чтобы максимально привлечь новые технологии, в частности, интернет-возможности.

Также, по словам политика, речь идет о создании научно-методического центра.

Кроме того, Чубаров назвал прорывом переход крымскотатарского алфавита с кириллицы на латиницу. Он отметил, что это соответствует фонетическим особенностям крымскотатарского языка, а также позволяет объединить большие части крымскотатарской диаспоры в различных странах, а также тех крымских татар, которые живут в Крыму.

"Мы наконец-то сможем не только общаться на одном языке, мы сможем писать и читать с помощью одного алфавита", - отметил глава Меджлиса.

Стратегия, которая будет разрабатываться на основе Концепции, рассчитана на десять лет - 2022-2032.

Также Чубаров подчеркнул, что в Концепции попытались сформулировать, что крымскотатарский язык может выступать в качестве базового тюркского языка, изучив который, любой гражданин Украины сможет свободно чувствовать себя в тюркоязычной среде.

Напомним

7 апреля Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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