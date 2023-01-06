Правительство создало Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка

Цитата

«Создана Национальная комиссия по вопросам крымскотатарского языка, утвержден ее состав и Положение о ней», - написал Мельничук в Telegram.

Дополнение

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что концепция развития крымскотатарского языка определяет четкие направления, где нужно усиливать свои усилия.

7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка.