Правительство создало Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка и утвердил ее состав. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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«Создана Национальная комиссия по вопросам крымскотатарского языка, утвержден ее состав и Положение о ней», - написал Мельничук в Telegram.
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что концепция развития крымскотатарского языка определяет четкие направления, где нужно усиливать свои усилия.
7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка.