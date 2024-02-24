Украина разработает правописание крымскотатарского языка до октября

Украина планирует разработать правописание крымскотатарского языка до октября.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

На фоне Международного дня родного языка и чествования 10-летия сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя, в Украине взялись за реализацию проекта правописания крымскотатарского языка.

Рабочая группа, занимающаяся этой задачей, включает в себя языковедов и представителей научного сообщества от крымскотатарского народа.

Главной целью проекта является создание правописания крымскотатарского языка на основе латинской графики.

На данном мероприятии приняли участие важные фигуры, такие как Постоянный Представитель Президента в АРК Тамила Ташева, Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также представители Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Во время встречи были рассмотрены не только разработка правописания, но и другие шаги по имплементации Стратегии развития крымскотатарского языка на период 2022-2032 годы.

В рамках этой стратегии предлагается введение награды за вклад в развитие крымскотатарского языка. Это предусматривает присуждение ежегодно до 20 премий, в размере 50 тысяч гривен каждая, а также награждение лауреата дипломом и нагрудным знаком.

Кроме того, был обсужден вопрос возвращения географических названий во временно оккупированном Крыму историческими крымскотатарскими наименованиями. Сейчас согласовываются механизмы, которые позволят использовать латинскую графику при написании топонимов на картах и указателях.

Правительство создало Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка