За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

За период оккупации полуострова Крым пропавшими без вести, о которых нет никакой информации, считаются 24 человека, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа. Такие цифры опубликовали специалисты Крымскотатарского Ресурсного Центра. Они также добавили поименный список пропавших во время оккупации людей, его публикует и УНН.

Деталли

Сейчас по данным КРЦ пропавшими в оккупированном Крыму считаются:

Абдураманов Ризван

Аляутдинов Марсель

Апселямов Эскендер

Арсен Суюнов

Арипов Шевкет

Бондарец Иван

Ващук Валерий

Каплиенко Максим

Костенко Федор

Клапова Екатерина

Черныш Василий

Шевкетов Марлен

Алиев Арсен

Арисланов Мухтар

Ганиев Руслан

Джеппаров Ислям

Зинедин Сейран

Ибрагимов Эрвин

Ислямов Джевдет

Терехов Арлен

Шаймарданов Тимур

Солиев Фархад

Алиев Сервер

Шемшединов Исмаил.

К сожалению, подконтрольная Кремлю де-факто крымская власть создает лишь видимость расследования этих случаев, несмотря на то, что в соответствии с Резолюцией ГА ООН A/RES/71/205 Россия названа государством-оккупантом и на нее возложена ответственность за соблюдение прав человека на этой территории. - говорится в заметке Крымскотатарского Ресурсного Центра.

В центре добавили, что их эксперты неоднократно на международных площадках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ поднимали вопрос об этих вопиющих фактах нарушения прав человека. Представители крупнейших международных сообществ, занимающихся благосостоянием людей, проинформированы об арестах, задержаниях и похищениях людей в Крыму, которые тамошняя российская власть использует как способ давления и запугивания коренного крымскотатарского народа и проукраинских активистов.

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