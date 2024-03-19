За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  30796 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  80582 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  104503 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  112520 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  182770 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141687 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134031 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132418 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191893 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191053 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Новости по теме
За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

  •  13199 просмотра
Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

  •  13252 просмотра
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

  •  15957 просмотра
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

  •  14811 просмотра
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

  •  17388 просмотра
Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

  •  18343 просмотра
В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

  •  15589 просмотра
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

  •  19069 просмотра
Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

  •  20282 просмотра
"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

  •  19391 просмотра

Популярные

В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

  •  27492 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

  •  51012 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

  •  27475 просмотра
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

  •  28044 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен

  •  90116 просмотра

Публикации

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  182770 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  164884 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  308359 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  323762 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  392372 просмотра

За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

За время оккупации Крыма 24 человека считаются пропавшими без вести, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, который также опубликовал список пропавших без вести.

Война •   •  13199 просмотра
За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар

Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

После 20-й встречи в Рамштайн Украина получит от стран-партнеров артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и беспилотники, которые помогут ей защититься от российской агрессии.

Война •   •  13252 просмотра
Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который "подойдет нашим войскам" для потенциальных наступательных операций.

Война •   •  15957 просмотра
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

Министерство обороны Франции опровергло российские заявления о якобы неизбежном развертывании французских войск в Украине, назвав их систематической дезинформацией, которую использует россия.

Война •   •  14811 просмотра
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине

Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

Украина создаст "санитарный кордон" вокруг таких городов, как москва, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию после своей победы, а не "санитарную зону", которую путин заявил, что хочет создать в Украине.

Война •   •  17388 просмотра
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

САП и НАБУ завершили расследование по факту растраты бывшими директорами государственного предприятия "Зоря Машпроект" 71,6 миллиона долларов США через фиктивные контракты с компанией-нерезидентом.

Экономика •   •  18343 просмотра
Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, 52 года, умер от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, несмотря на то, что был немедленно госпитализирован.

спорт •   •  15589 просмотра
В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

ЕИБ имеет общий портфель проектов в Украине на сумму более 5 миллиардов евро, и Министерство финансов работает над механизмами заключения новых финансовых соглашений с ЕИБ и повышением эффективности существующих инициатив в 2024 году.

Экономика •   •  19069 просмотра
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

Китай понимает, что Россия не является его равноправным партнером, но еще не осознал, что Россия - это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, считает Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.

Война •   •  20282 просмотра
Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк

"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта

Украинские зенитчики Херсонской ракетной бригады вечером 19 марта успешно сбили вражеские беспилотники, которые атаковали Украину на южном направлении, при этом один из них повредил детский сад, жилые дома и ранил мирных жителей.

Война •   •  19391 просмотра
"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта