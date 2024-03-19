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За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар
За время оккупации Крыма 24 человека считаются пропавшими без вести, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, который также опубликовал список пропавших без вести.
Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники
После 20-й встречи в Рамштайн Украина получит от стран-партнеров артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и беспилотники, которые помогут ей защититься от российской агрессии.
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который "подойдет нашим войскам" для потенциальных наступательных операций.
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине
Министерство обороны Франции опровергло российские заявления о якобы неизбежном развертывании французских войск в Украине, назвав их систематической дезинформацией, которую использует россия.
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов
Украина создаст "санитарный кордон" вокруг таких городов, как москва, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию после своей победы, а не "санитарную зону", которую путин заявил, что хочет создать в Украине.
Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование
САП и НАБУ завершили расследование по факту растраты бывшими директорами государственного предприятия "Зоря Машпроект" 71,6 миллиона долларов США через фиктивные контракты с компанией-нерезидентом.
В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин
Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, 52 года, умер от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, несмотря на то, что был немедленно госпитализирован.
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине
ЕИБ имеет общий портфель проектов в Украине на сумму более 5 миллиардов евро, и Министерство финансов работает над механизмами заключения новых финансовых соглашений с ЕИБ и повышением эффективности существующих инициатив в 2024 году.
Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк
Китай понимает, что Россия не является его равноправным партнером, но еще не осознал, что Россия - это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, считает Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.
"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта
Украинские зенитчики Херсонской ракетной бригады вечером 19 марта успешно сбили вражеские беспилотники, которые атаковали Украину на южном направлении, при этом один из них повредил детский сад, жилые дома и ранил мирных жителей.