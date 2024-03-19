Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион пансионат "Лазурный берег" под Алуштой

Оккупационные власти рф в Крыму выставили на продажу пансионат "Лазурный берег" под Алуштой. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные СМИ, передаёт УНН.

Детали

Стартовая цена якобы "национализированного", а на самом деле захваченного россиянами пансионата выставлена на торги со стартовой ценой в 881 миллион рублей.

Аукцион недвижимости на аннексированном полуострове обещают провести в апреле.

В лот включены 52 объекта, все с припиской о незавершенном строительстве. Внимания заслуживают спальный корпус на 300 мест площадью чуть менее 4 тыс. кв. м (с административно-приемным корпусом и клубом-столовой, бассейном и летним кинотеатром) и спортивно-оздоровительные сооружения площадью почти 1,6 тыс. кв. м. – говорится в сообщении тамошних СМИ.

По данным российских медиа, комплекс ранее пансионат "Лазурный берег" принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Россияне спешно его "национализировали" в 2014 году.

россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС