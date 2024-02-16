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россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:41  •  8031 просмотра

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россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.

На временно оккупированных территориях оккупанты вносят в списки под "национализацию" оставленное частное жилье украинцев. Речь идет даже о тех местных жителях, которых депортировали на территорию рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН

Детали 

Как сообщается, оккупанты продолжают отбирать недвижимость у жителей временно оккупированных территорий.  Представители оккупационных администраций вместе с военными проводят рейды по подконтрольным им населенным пунктам и определяют помещения без владельцев. 

Те дома и квартиры, которые надолго оставлены местными - оккупанты вносят в списки под "национализацию", указали в ЦНС. 

Помещение отбирают без всякого информирования владельцев. И нет разницы, человек покинул дом и выехал на подконтрольную Киеву территорию, за границу или даже на территорию РФ

- говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей12 февраля 2024, 20:56 • 30698 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Russians in the TOT "nationalize" private real estate of Ukrainians deported to Russia - CNS
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россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

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