россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

На временно оккупированных территориях оккупанты вносят в списки под "национализацию" оставленное частное жилье украинцев. Речь идет даже о тех местных жителях, которых депортировали на территорию рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, оккупанты продолжают отбирать недвижимость у жителей временно оккупированных территорий. Представители оккупационных администраций вместе с военными проводят рейды по подконтрольным им населенным пунктам и определяют помещения без владельцев.

Те дома и квартиры, которые надолго оставлены местными - оккупанты вносят в списки под "национализацию", указали в ЦНС.

Помещение отбирают без всякого информирования владельцев. И нет разницы, человек покинул дом и выехал на подконтрольную Киеву территорию, за границу или даже на территорию РФ - говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

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