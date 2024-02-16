россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС
Киев • УНН
россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.
На временно оккупированных территориях оккупанты вносят в списки под "национализацию" оставленное частное жилье украинцев. Речь идет даже о тех местных жителях, которых депортировали на территорию рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, оккупанты продолжают отбирать недвижимость у жителей временно оккупированных территорий. Представители оккупационных администраций вместе с военными проводят рейды по подконтрольным им населенным пунктам и определяют помещения без владельцев.
Те дома и квартиры, которые надолго оставлены местными - оккупанты вносят в списки под "национализацию", указали в ЦНС.
Помещение отбирают без всякого информирования владельцев. И нет разницы, человек покинул дом и выехал на подконтрольную Киеву территорию, за границу или даже на территорию РФ
Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей12 февраля 2024, 20:56 • 30698 просмотров
россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС
россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.
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