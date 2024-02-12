Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей

С 17 февраля россияне на захваченных территориях начнут проводить системные проверки помещений, агитируя и запугивая потенциальных избирателей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

С 17 февраля российские администрации на оккупированных территориях будут проводить системные проверки домов и квартир, выявляя и фиксируя адреса проживания жителей.

Это станет своеобразной подготовкой к фальшивым "выборам". Так как настоящая цель этих проверок заключается в идентификации мест проживания и регистрации избирателей. Зафиксированные в этих домах люди могут стать объектом голосования на дому во время путинских "выборов".

Поэтому уже с 17 февраля оккупанты проведут "подомовой обход". Цель - якобы сообщить местному населению об особенностях избирательного процесса. А фактически - провести агитацию и запугать местное население не саботировать "выборы", так, как местные это делали во время "местных выборов" 2023 года и "референдума" 2022 года - Центр национального сопротивления.

Добавим

На предыдущих фейковых выборах в местные советы уже применялись манипуляции. "Избирательная комиссия" нарисовала явку в 37 786 тысяч бердянцев, что превышает реальное количество жителей, принявших участие в законных местных выборах 2020 года.

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