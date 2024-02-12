Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей
Начиная с 17 февраля, российские силовики будут проводить поквартирные обходы на временно оккупированных украинских территориях с целью запугивания жителей и идентификации избирателей для проведения фейковых выборов.
Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды
Около 3 000 тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду вблизи Харькова из-за российской атаки на нефтебазу, но пробы не обнаружили нефти в питьевой воде.
Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских ударных беспилотниках, которые направляются к Днепру
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что несколько групп вражеских ударных беспилотников направляются в сторону Днепра.
Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей
Военно-воздушные силы Украины предупредили о движении российских ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях
Воздушные силы Украины предупреждают о возможном ракетном ударе иранских беспилотников по Херсонской и Николаевской областях.
Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News
Зеленский планирует посетить Париж и Берлин во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы лоббировать перед европейскими лидерами скорейшее предоставление военной помощи, которая поможет Украине противостоять российскому вторжению.
Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу
Сенатор Джеймс Вэнс утверждает, что законопроект о помощи Украине может связать руки президенту Трампу в случае его переизбрания. По данным СМИ, Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине.
"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму
Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.
В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу
Пограничники в Украине сфотографировали рысь, которая патрулировала возле границы в Карпатах.
Штурмовые группы рф теряют до 70% военных на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
россии становится все труднее вербовать людей для будущих штурмов на Херсонщине из-за высоких потерь - 70% от предыдущих атак, по словам Гуменюк.