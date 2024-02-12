Підготовка до "виборів": рф на ТОТ проведе перевірки помешкань потенційних виборців
Київ • УНН
Починаючи з 17 лютого, російські силовики проводитимуть поквартирні обходи на тимчасово окупованих українських територіях з метою залякування мешканців та ідентифікації виборців для проведення фейкових виборів.
З 17 лютого росіяни на загарбаних територіях розпочнуть проводити системні перевірки помешкань, агітуючи та залякуючи потенційних виборців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
З 17 лютого російські адміністрації на окупованих територіях проводитимуть системні перевірки будинків і квартир, виявляючи та фіксуючи адреси проживання мешканців.
Це стане своєрідною підготовкою до фальшивих "виборів". Позаяк справжня мета цих перевірок полягає в ідентифікації місць проживання та реєстрації виборців. Зафіксовані в цих будинках люди можуть стати об'єктом голосування на дому під час путінських "виборів".
Відтак вже з 17 лютого окупанти проведуть "подомовой обход". Мета – нібито повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу. А фактично – провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати "вибори", так, як місцеві це робили під час "місцевих виборів" 2023 року та "референдуму" 2022 року
Додамо
На попередніх фейкових виборах до місцевих рад вже застосовувалися маніпуляції. "Виборча комісія" намалювала явку в 37 786 тисяч бердянців, що перевищує реальну кількість мешканців, які взяли участь у законних місцевих виборах 2020 року.
рф посилює репресії на ТОТ Запорізької області: людей вивозять у невідомому напрямку10.02.24, 21:20 • 38749 переглядiв