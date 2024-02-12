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Підготовка до "виборів": рф на ТОТ проведе перевірки помешкань потенційних виборців

Підготовка до "виборів": рф на ТОТ проведе перевірки помешкань потенційних виборців

Київ • УНН

 • 33028 перегляди

Починаючи з 17 лютого, російські силовики проводитимуть поквартирні обходи на тимчасово окупованих українських територіях з метою залякування мешканців та ідентифікації виборців для проведення фейкових виборів.

З 17 лютого росіяни на загарбаних територіях розпочнуть проводити системні перевірки помешкань, агітуючи та залякуючи потенційних виборців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

З 17 лютого російські адміністрації на окупованих територіях проводитимуть системні перевірки будинків і квартир, виявляючи та фіксуючи адреси проживання мешканців.

Це стане своєрідною підготовкою до фальшивих "виборів". Позаяк справжня мета цих перевірок полягає в ідентифікації місць проживання та реєстрації виборців. Зафіксовані в цих будинках люди можуть стати об'єктом голосування на дому під час путінських "виборів".

Відтак вже з 17 лютого окупанти проведуть "подомовой обход". Мета – нібито повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу. А фактично – провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати "вибори", так, як місцеві це робили під час "місцевих виборів" 2023 року та "референдуму" 2022 року

 – Центр національного спротиву.

Додамо

На попередніх фейкових виборах до місцевих рад вже застосовувалися маніпуляції. "Виборча комісія" намалювала явку в 37 786 тисяч бердянців, що перевищує реальну кількість мешканців, які взяли участь у законних місцевих виборах 2020 року.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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