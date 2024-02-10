рф посилює репресії на ТОТ Запорізької області: людей вивозять у невідомому напрямку
Київ • УНН
росіяни в окупованій Запорізькій області демонструють нові методи терору. Зокрема, перевірка телефонів на наявність українських номерів, допит і вивезення "нелоялиних" до окупантів у невідомому напрямку.
росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вдаються до нових методів терору, влаштовуючи фільтрації, людей вивозять у невідомому напрямку. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За інформацією, росіяни на окупованій території Запорізької області почали влаштовувати фільтрації в селах, шукаючи нелояльних до загарбників жителів. Відтак непокірних допитують або вивозять в невідомому напрямку.
У випадках, коли в будинках немає господарів, окупанти виносять двері та проникають у середину, щоб заволодіти продуктами та майном мирних жителів.
Також окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області впровадила перевірку телефонів місцевого населення. Так звані "правоохоронці" змушують людей видаляти українські номери, адже подібні контакти можуть належати "агенти СБУ".
Окупанти у своїй пропаганді звітують про розвиток і спокійне життя, а самі вдаються до нових методів терору та створення інформаційного вакууму для начебто "звільненого" мирного населення
Нагадаємо
рф готується втілити план під назвою "Запорізька цілина", який був розроблений в часи радянського союзу. Згідно з цим планом, планується перевезення мешканців з росії, білорусі та Казахстану для поселення окупованих територій Запорізької області з метою зміни етнічного складу населення та придушення українського опору.
На ТОТ Запоріжжя російські “казаки” домагаються школярів - Центр Нацспротиву12.10.23, 03:56 • 837794 перегляди