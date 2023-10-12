На ТОТ Запоріжжя російські “казаки” домагаються школярів - Центр Нацспротиву

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Так, для “забезпечення порядку” в захоплених школах на ТОТ, були залучені бойовики з численних приватних охоронних компаній з росії, зокрема, таких, як “казачья сотня” з білгородської області.

Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих “охоронців”.

Зазначається, що на тлі окремих конфліктів з місцевим населенням на ТОТ, місцеве підпілля ліквідувало 4-х “казаків” на Запоріжжі.

Центр Національного Спротиву отримав перелік всіх російських охоронних компаній, що залучені на ТОТ, та всіх бойовиків, що беруть у цьому безпосередню участь. Українське підпілля стежить за всіма загарбниками, і ніхто з них не уникне неминучої розплати.

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