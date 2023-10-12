На ВОТ Запорожья российские "казаки" домогаются школьников - Центр Нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей зафиксированы многочисленные случаи неправомерного поведения со стороны так называемых “казаков”, которых враг нанял охранять школы. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Так, для “обеспечения порядка” в захваченных школах на ВОТ, были привлечены боевики из многочисленных частных охранных компаний из россии, в частности, таких, как “казачья сотня” из белгородской области.
Эти боевики нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами пристают к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или окрашенных волос. Зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и рукоприкладства и противоправных обысков, во время которых школьники стали жертвами сексуальных домогательств со стороны так называемых “охранников”.
Отмечается, что на фоне отдельных конфликтов с местным населением на ВОТ, местное подполье ликвидировало 4-х “казаков” на Запорожье.
Центр Национального Сопротивления получил перечень всех российских охранных компаний, привлеченных на ВОТ, и всех боевиков, принимающих в этом непосредственное участие. Украинское подполье следит за всеми захватчиками, и никто из них не избежит неминуемой расплаты.
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