рф усиливает репрессии на ВОТ Запорожской области: людей вывозят в неизвестном направлении

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09.02.24  •  165266 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  150620 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  201650 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  238098 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  205219 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  185878 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  205544 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  203658 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207217 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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В центре медиации и образования города элиста посетитель подорвал взрывное устройство после конфликта с сотрудниками. Он погиб, еще двое получили осколочные ранения.

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После конфликта посетитель взорвал гранату в российском центре медиации в калмыкии, в результате он погиб

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Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на острове Минданао на Филиппинах 10 февраля, что заставило спасателей приостановить поиски десятков людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в результате оползня.

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Украина и Франция завершают работу над соглашением о безопасности, договор обсуждался во время телефонного разговора президентов Зеленского и Макрона.

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Президент Венгрии Каталина Новак подала в отставку после общественного резонанса, связанного с президентским помилованием мужчины, осужденного за педофилию. Она назвала это решение ошибкой.

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Президент Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского и полковника Андрея Лебеденко заместителями Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а также утвердил новых заместителей Генерального штаба по оперативной работе, логистике и подготовке.

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В течение 717-х суток войны произошло 87 боевых столкновений. Враг продолжает обстрелы и авиаудары по всей линии фронта, украинские военные отбили многочисленные атаки в Донецкой и Харьковской областях.

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Президент Зеленский объявил, что провел важные встречи по обновлению сил обороны и безопасности Украины и пообещал изменения, которые сделают их сильнее.

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