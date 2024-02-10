рф усиливает репрессии на ВОТ Запорожской области: людей вывозят в неизвестном направлении

россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области прибегают к новым методам террора, устраивая фильтрации, людей вывозят в неизвестном направлении. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, россияне на оккупированной территории Запорожской области начали устраивать фильтрации в селах, ища нелояльных к захватчикам жителей. Поэтому непокорных допрашивают или вывозят в неизвестном направлении.

В случаях, когда в домах нет хозяев, оккупанты выносят двери и проникают внутрь, чтобы завладеть продуктами и имуществом мирных жителей.

Также оккупационная администрация на ВОТ Запорожской области внедрила проверку телефонов местного населения. Так называемые "правоохранители" заставляют людей удалять украинские номера, ведь подобные контакты могут принадлежать "агентам СБУ".

Оккупанты в своей пропаганде отчитываются о развитии и спокойной жизни, а сами прибегают к новым методам террора и создания информационного вакуума для якобы "освобожденного" мирного населения - заявил Иван Федоров.

Напомним,

рф готовится воплотить план под названием "Запорожская целина", который был разработан во времена советского союза. Согласно этому плану, планируется перевозка жителей из россии, беларуси и Казахстана для поселения оккупированных территорий Запорожской области с целью изменения этнического состава населения и подавления украинского сопротивления.

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