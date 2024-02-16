росіяни на ТОТ "націоналізують" приватну нерухомість депортованих в рф українців - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях окупанти вносять у списки під "націоналізацію" залишене приватне житло українців. Йдеться навіть про тих місцевих жителів, яких депортували на територію рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Як повідомляється, окупанти продовжують відбирати нерухомість у жителів тимчасово окупованих територій. Представники окупаційних адміністрацій разом з військовими проводять рейди по підконтрольних їм населеним пунктам та визначають помешкання без власників.

Ті будинки та квартири, які надовго залишені місцевими – окупанти вносять у списки під "націоналізацію", вказали в ЦНС.

Помешкання відбирають без жодного інформування власників. І немає різниці, чи людина покинула дім та виїхала на підконтрольну Києву територію, за кордон чи навіть на територію рф