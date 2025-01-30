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"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

Киев  •  УНН

 • 10089 просмотра

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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поделился подробностями 40-минутного разговора с путиным в 2014 году по аннексии Крыма. После этого разговора ему запретили въезд в Крым на 5 лет.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью на YouTube-канале Николая Княжицкого рассказал о своем разговоре с диктатором рф владимиром путиным, который состоялся в марте 2014 года. Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Как рассказал Джемилев, в разговоре с путиным, который длился более 40 минут, он заявил президенту рф о недопустимости аннексии Крыма и ее разрушительных последствиях для международного порядка.

По его словам, он также сказал российскому президенту: "Вы допустили очень большую ошибку. Вам нужно немедленно покинуть нашу страну. В ответ, как говорит Джемилев, путин заявил, что россия решит все социальные, политические, правовые проблемы крымских татар.

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"Далее он (путин - ред.) рассказывал, как мы будем счастливы в составе России... Такой разговор двух глухих. Он говорит свое, я свое", - вспоминает Джемилев.Джемилев также рассказал, что предупредил Путина о том, что аннексия Крыма разрушит отношения между Россией и Украиной на десятилетия и станет „международным преступлением, которое никто не признает".

После разговора Джемилеву запретили въезд в Крым и россию на пять лет, хотя Путин обещал, что он сможет свободно приезжать. Джемилев продолжает настаивать, что Крым должен быть деоккупирован, ведь "российская агрессия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру".

Он подчеркнул, что мир не может смириться с аннексией Крыма.

Это удар по всему мировому порядку, поражение цивилизованного мира перед варварством. Ни одна страна больше не сможет чувствовать себя в безопасности,

- отметил Джемилев.

Напомним

Как ранее писал УНН в оккупированном Крыму зафиксировано более тысячи случаев преследования за мирное сопротивление с февраля 2022 года. Людей наказывают за украинский флаг, патриотический маникюр и прослушивание украинских песен.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
mustafa-dzhemilievМустафа Джемилев
krymКрым
ukrainaУкраина

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