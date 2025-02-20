россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
Киев • УНН
Ночью российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел объектов газовой инфраструктуры Украины. Повреждены производственные мощности, ведутся восстановительные работы для стабилизации газоснабжения.
Российские войска ночью осуществили массированный ракетно-дроновой удар по газовой инфраструктуре Украины, повреждены производственные мощности, ведутся работы для стабилизации газоснабжения, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в четверг в Facebook, пишет УНН.
Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Сегодня ночью россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности
По его словам, как только позволила ситуация с безопасностью, специалисты начали оценку повреждений и восстановительные работы.
Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения
"В то время, как россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа. Такие действия врага только еще раз подтверждают, что россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод посреди зимы. Это откровенный терроризм", - подчеркнул Галущенко.
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