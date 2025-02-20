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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123814 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183341 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147702 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139107 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117488 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108088 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103000 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі України - Міненерго

росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі України - Міненерго

Київ • УНН

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Уночі російські війська здійснили масований ракетно-дроновий обстріл об'єктів газової інфраструктури України. Пошкоджено виробничі потужності, ведуться відновлювальні роботи для стабілізації газопостачання.

Російські війська вночі здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України, пошкоджено виробничі потужності, ведуться роботи для стабілізації газопостачання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у четвер у Facebook, пише УНН.

Ворог вчергове масовано атакує газову інфраструктуру. Сьогодні вночі росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності

- написав Галущенко.

З його слів, щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання

- зазначив міністр.

"У той час, як росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм", - наголосив Галущенко.

Зеленський про атаку рф на Одесу: після Ер-Ріяда та брехні представників рф про відсутність ударів по енергетиці - такий удар19.02.25, 09:54 • 44863 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраїна

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