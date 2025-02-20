росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі України - Міненерго

Російські війська вночі здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України, пошкоджено виробничі потужності, ведуться роботи для стабілізації газопостачання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у четвер у Facebook, пише УНН.

Ворог вчергове масовано атакує газову інфраструктуру. Сьогодні вночі росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності - написав Галущенко.

З його слів, щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання - зазначив міністр.

"У той час, як росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм", - наголосив Галущенко.

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