ukenru
Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 37683 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
09:25 • 70442 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 103259 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 133238 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 138960 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 135424 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 211749 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 161727 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 163845 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 149617 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

20 февраля, 03:00 • 108561 просмотра
"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

20 февраля, 03:40 • 100122 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 103898 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 104200 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 81375 просмотра
публикации
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 81375 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 103898 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 211751 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 225772 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 215562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 45735 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 104188 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 123171 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 191320 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 180947 просмотра
Актуальное
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

Киев  •  УНН

 • 35467 просмотра

Read in English

В Украине 23% детей в возрасте 6-8 лет имеют избыточный вес из-за нерационального питания и малоподвижного образа жизни. Педиатр рассказывает о причинах, последствиях и путях решения проблемы детского ожирения.

Ожирение среди детей становится все более серьезной проблемой в мире, и Украина - не исключение. По данным специалистов, каждый пятый ребенок в нашей стране имеет избыточный вес. Это в первую очередь вопрос здоровья, ведь лишний вес может повлечь серьезные последствия: от проблем с суставами до риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Почему дети набирают лишний вес? Как родителям поощрить ребенка правильно питаться без жестких ограничений? И можно ли сделать так, чтобы полезная пища стала для ребенка привычной, а не принудительной альтернативой любимым вкусностям? Об этом УНН поговорил с педиатром Лилией Салогуб.

Почему в Украине каждый пятый ребенок имеет избыточный вес? Какие основные причины этого явления?

В начале февраля как раз обнародовали данные национального исследования, в котором указано, что основными причинами ожирения среди детей являются несбалансированное нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. 

По статистике у 23% детей в возрасте 6-8 лет избыточный вес, из них 9% имеют ожирение, а 3% - тяжелое ожирение. 

Как на вес детей влияет образ жизни, в частности малоподвижность и несбалансированное питание?

Малоподвижность и несбалансированное питание вместе дают профицит калорий, которые и становятся "фундаментом" для лишнего веса. К тому же, организм при таких условиях может недополучать необходимые витамины и минералы, которые крайне необходимы для обмена веществ, например, витамин D, витамины группы B, йод, цинк и др. Из-за их нехватки могут возникать проблемы с энергообменом, чувством сытости, метаболизмом и так далее.  

Image

Сколько есть овощей и фруктов, чтобы быть здоровым - рассказали в Минздраве30.06.24, 18:23 • 15308 просмотров

Какие заболевания может вызвать избыточный вес у детей в будущем?

Избыточный вес и ожирение - фактор риска многих болезней. Это предиабет и сахарный диабет, гипертоническая болезнь, склонность к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, заболевания печени и желчного пузыря, поликистоз, бесплодие и т.д. 

В среднем и старшем школьном возрасте вес уже влияет на самооценку ребенка и может привести к повышению тревожности, даже развитию депрессии. 

С чего стоит начать родителям, если ребенок имеет лишний вес?

Я бы лучше начала с того, что надо сделать, чтобы не допустить избыточного веса у ребенка. Родители полностью несут ответственность за пищевое поведение у их детей - с детства должны приучать их к здоровой базе, то есть ежедневно в тарелке должны быть овощи, фрукты, хотя бы трижды в неделю мясо и рыба, регулярно полезные перекусы. Ребенок обязательно должен завтракать - это, кстати, одна из основных проблем, причем не только детей младшего школьного возраста, но и подросткового. И, конечно, собственный пример - если вы ребенку предлагаете есть брокколи, а себе при этом положили жареную картошку, то ребенок обязательно захочет именно картошку, а не то брокколи. 

Image

То же со спортом - если ребенку с детства не привили любовь к спорту, то уже в школе ему даже полчаса на физкультуре дважды в неделю будет трудно заниматься. Стоит поощрять ребенка пробовать различные активности с раннего возраста. Прекрасно, если родители на собственном примере ребенку показывают, что спорт - это круто. Можно даже устраивать парные тренировки - например, мама занимается йогой или пилатесом, а ребенок - гимнастикой.   

А вот если у ребенка уже есть лишний вес, надо провести "работу над ошибками". 

Ребенка стоит показать педиатру и сдать анализы: уровень глюкозы, развернутый биохимический анализ, уровень холестерина, триглицеридов, ферменты поджелудочной и тому подобное. Эта информация понадобится для коррекции веса. Параллельно меняем пищевые привычки ребенка. Не резко, а наоборот постепенно и мягко переходим на здоровый рацион, увеличиваем количество приемов пищи, но при этом уменьшаем объем порций. Приучаем к питьевому режиму - пить надо простую воду, а не сладкую, не газированную и тем более не энергетики.   

И, конечно, надо ребенку постепенно добавлять активность в график - записаться в кружки или просто начать бегать, например.

Важно, чтобы эта активность ребенку нравилась и приносила удовольствие. 

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона14.02.25, 08:32 • 233958 просмотров

Как балансировать между здоровым питанием и тем, чтобы ребенок не чувствовал себя ограниченным среди сверстников?

Невозможно ребенка защитить от всего. Но родители могут повлиять на формирование мировосприятия у их ребенка, на его понимание важности следить за собственным здоровьем. 

Важно привить ребенку уверенность в себе и своих действиях - чтобы ему не было стыдно есть морковь, пока все едят чипсы на перемене. Конечно, рано или поздно ребенок попробует и что-то из "вредного". Но если он осознает важность здорового питания - это будет скорее исключением из правил.  

Image

Как научить ребенка выбирать полезную пищу, если вокруг столько нездоровых продуктов?

В любом магазине можно выбрать оптимальный вариант. Нужно просто акцентировать внимание ребенка на том, как это правильно делать. Желательно читать состав продукта, а не просто надписи на яркой обертке. Например, печенье, которое называется "Детское", может быть совсем недетским по составу - там много и масла, и пальмового масла, и сахара. Лучший вариант - приготовить печенье дома, а если нет возможности - купить галетное, "Мария", например. 

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов19.02.25, 08:32 • 228003 просмотра

Напомним

В Украине уровень детского ожирения снизился с 13,3% до 8,3% по сравнению с 2017 годом.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что количество времени, которое ребенок проводит с гаджетами, то есть в мобильных играх или развлечениях в выходные, значительно возрастает по сравнению с учебным временем. Это свидетельствует о том, что здесь есть потребность в системной работе с родителями, чтобы внедрять здоровые подходы именно в семьях, за пределами образовательной среды.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы