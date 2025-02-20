Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

Ожирение среди детей становится все более серьезной проблемой в мире, и Украина - не исключение. По данным специалистов, каждый пятый ребенок в нашей стране имеет избыточный вес. Это в первую очередь вопрос здоровья, ведь лишний вес может повлечь серьезные последствия: от проблем с суставами до риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Почему дети набирают лишний вес? Как родителям поощрить ребенка правильно питаться без жестких ограничений? И можно ли сделать так, чтобы полезная пища стала для ребенка привычной, а не принудительной альтернативой любимым вкусностям? Об этом УНН поговорил с педиатром Лилией Салогуб.

Почему в Украине каждый пятый ребенок имеет избыточный вес? Какие основные причины этого явления?

В начале февраля как раз обнародовали данные национального исследования, в котором указано, что основными причинами ожирения среди детей являются несбалансированное нерациональное питание и малоподвижный образ жизни.

По статистике у 23% детей в возрасте 6-8 лет избыточный вес, из них 9% имеют ожирение, а 3% - тяжелое ожирение.

Как на вес детей влияет образ жизни, в частности малоподвижность и несбалансированное питание?

Малоподвижность и несбалансированное питание вместе дают профицит калорий, которые и становятся "фундаментом" для лишнего веса. К тому же, организм при таких условиях может недополучать необходимые витамины и минералы, которые крайне необходимы для обмена веществ, например, витамин D, витамины группы B, йод, цинк и др. Из-за их нехватки могут возникать проблемы с энергообменом, чувством сытости, метаболизмом и так далее.

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Какие заболевания может вызвать избыточный вес у детей в будущем?

Избыточный вес и ожирение - фактор риска многих болезней. Это предиабет и сахарный диабет, гипертоническая болезнь, склонность к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, заболевания печени и желчного пузыря, поликистоз, бесплодие и т.д.

В среднем и старшем школьном возрасте вес уже влияет на самооценку ребенка и может привести к повышению тревожности, даже развитию депрессии.

С чего стоит начать родителям, если ребенок имеет лишний вес?

Я бы лучше начала с того, что надо сделать, чтобы не допустить избыточного веса у ребенка. Родители полностью несут ответственность за пищевое поведение у их детей - с детства должны приучать их к здоровой базе, то есть ежедневно в тарелке должны быть овощи, фрукты, хотя бы трижды в неделю мясо и рыба, регулярно полезные перекусы. Ребенок обязательно должен завтракать - это, кстати, одна из основных проблем, причем не только детей младшего школьного возраста, но и подросткового. И, конечно, собственный пример - если вы ребенку предлагаете есть брокколи, а себе при этом положили жареную картошку, то ребенок обязательно захочет именно картошку, а не то брокколи.

То же со спортом - если ребенку с детства не привили любовь к спорту, то уже в школе ему даже полчаса на физкультуре дважды в неделю будет трудно заниматься. Стоит поощрять ребенка пробовать различные активности с раннего возраста. Прекрасно, если родители на собственном примере ребенку показывают, что спорт - это круто. Можно даже устраивать парные тренировки - например, мама занимается йогой или пилатесом, а ребенок - гимнастикой.

А вот если у ребенка уже есть лишний вес, надо провести "работу над ошибками".

Ребенка стоит показать педиатру и сдать анализы: уровень глюкозы, развернутый биохимический анализ, уровень холестерина, триглицеридов, ферменты поджелудочной и тому подобное. Эта информация понадобится для коррекции веса. Параллельно меняем пищевые привычки ребенка. Не резко, а наоборот постепенно и мягко переходим на здоровый рацион, увеличиваем количество приемов пищи, но при этом уменьшаем объем порций. Приучаем к питьевому режиму - пить надо простую воду, а не сладкую, не газированную и тем более не энергетики.

И, конечно, надо ребенку постепенно добавлять активность в график - записаться в кружки или просто начать бегать, например.

Важно, чтобы эта активность ребенку нравилась и приносила удовольствие.

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Как балансировать между здоровым питанием и тем, чтобы ребенок не чувствовал себя ограниченным среди сверстников?

Невозможно ребенка защитить от всего. Но родители могут повлиять на формирование мировосприятия у их ребенка, на его понимание важности следить за собственным здоровьем.

Важно привить ребенку уверенность в себе и своих действиях - чтобы ему не было стыдно есть морковь, пока все едят чипсы на перемене. Конечно, рано или поздно ребенок попробует и что-то из "вредного". Но если он осознает важность здорового питания - это будет скорее исключением из правил.

Как научить ребенка выбирать полезную пищу, если вокруг столько нездоровых продуктов?

В любом магазине можно выбрать оптимальный вариант. Нужно просто акцентировать внимание ребенка на том, как это правильно делать. Желательно читать состав продукта, а не просто надписи на яркой обертке. Например, печенье, которое называется "Детское", может быть совсем недетским по составу - там много и масла, и пальмового масла, и сахара. Лучший вариант - приготовить печенье дома, а если нет возможности - купить галетное, "Мария", например.

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Напомним

В Украине уровень детского ожирения снизился с 13,3% до 8,3% по сравнению с 2017 годом.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что количество времени, которое ребенок проводит с гаджетами, то есть в мобильных играх или развлечениях в выходные, значительно возрастает по сравнению с учебным временем. Это свидетельствует о том, что здесь есть потребность в системной работе с родителями, чтобы внедрять здоровые подходы именно в семьях, за пределами образовательной среды.