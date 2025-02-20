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Ожиріння серед дітей: чому проблема загострюється і як її вирішити

Ожиріння серед дітей: чому проблема загострюється і як її вирішити

Київ • УНН

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В Україні 23% дітей віком 6-8 років мають надмірну вагу через нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя. Педіатр розповідає про причини, наслідки та шляхи вирішення проблеми дитячого ожиріння.

Ожиріння серед дітей стає дедалі серйознішою проблемою у світі, і Україна — не виняток. За даними фахівців, кожна п’ята дитина в нашій країні має надмірну вагу. Це в першу чергу питання здоров’я, адже зайва вага може спричинити серйозні наслідки: від проблем із суглобами до ризику розвитку діабету та серцево-судинних захворювань у майбутньому.

Чому діти набирають зайву вагу? Як батькам заохотити дитину правильно харчуватися без жорстких обмежень? І чи можна зробити так, щоб корисна їжа стала для дитини звичною, а не примусовою альтернативою улюбленим смаколикам? Про це УНН поговорив з педіатром Лілєю Салогуб.

Чому в Україні кожна п’ята дитина має надмірну вагу? Які основні причини цього явища?

На початку лютого якраз оприлюднили дані національного дослідження, в якому вказано, що основними причинами ожиріння серед дітей є незбалансоване нераціональне харчування і малорухливий спосіб життя. 

За статистикою у 23% діток віком 6-8 років надлишкова вага, з них 9% мають ожиріння, а 3% – важке ожиріння. 

Як на вагу дітей впливає спосіб життя, зокрема малорухливість і незбалансоване харчування?

Малорухливість та незбалансоване харчування вкупі дають профіцит калорій, які й стають "фундаментом" для зайвої ваги. До того ж, організм за таких умов може недоотримувати необхідні вітаміни та мінерали, що вкрай необхідні для обміну речовин, наприклад, вітамін D, вітаміни групи B, йод, цинк тощо. Через їхній брак можуть виникати проблеми з енергообміном, відчуттям ситості, метаболізмом і так далі.  

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Скільки їсти овочів та фруктів, щоб бути здоровим - розповіли у МОЗ 30.06.24, 18:23 • 15377 переглядiв

Які захворювання може спричинити надмірна вага у дітей у майбутньому?

Надмірна вага та ожиріння – фактор ризику багатьох хвороб. Це предіабет та цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, схильність до ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, захворювання печінки та жовчного міхура, полікістоз, безпліддя тощо. 

У середньому і старшому шкільному віці вага вже впливає на самооцінку дитини і може призвести до підвищення тривожності, навіть розвитку депресії. 

З чого варто почати батькам, якщо дитина має зайву вагу?

Я б краще почала з того, що треба зробити, щоб не допустити надмірної ваги у дитини. Батьки повністю несуть відповідальність за харчову поведінку у їхніх дітей – з дитинства мають привчати їх до здорової бази, тобто щодня у тарілці мають бути овочі, фрукти, хоча б тричі на тиждень м’ясо та риба, регулярно корисні перекуси. Дитина обов’язково має снідати – це, до речі, одна з основних проблем, причому не лише дітей молодшого шкільного віку, а й підліткового. І, звісно, власний приклад – якщо ви дитині пропонуєте їсти брокколі, а собі при цьому поклали смажену картоплю, то дитина обов’язково захоче саме картоплю, а не те брокколі. 

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Те саме зі спортом – якщо дитині змалечку не привили любов до спорту, то вже в школі їй навіть пів години на фізкультурі двічі на тиждень буде важко займатися. Варто заохочувати дитину пробувати різні активності з раннього віку. Чудово, якщо батьки на власному прикладі дитині показують, що спорт – це круто. Можна навіть влаштовувати парні тренування – наприклад, мама займається йогою або пілатесом, а дитина – гімнастикою.   

А от якщо у дитини вже є зайва вага, треба провести "роботу над помилками". 

Дитину варто показати педіатру та здати аналізи: рівень глюкози, розгорнутий біохімічний аналіз, рівень холестерину, тригліцеридів, ферменти підшлункової тощо. Ця інформація знадобиться для корекції ваги. Паралельно змінюємо харчові звички дитини. Не різко, а навпаки поступово та лагідно переходимо на здоровий раціон, збільшуємо кількість прийомів їжі, але при цьому зменшуємо об’єм порцій. Привчаємо до питного режиму – пити треба просту воду, а не солодку, не газовану і тим паче не енергетики.   

І, звісно, треба дитині поступово додавати активність в графік – записатися в гуртки або просто почати бігати, наприклад.

Важливо, щоб ця активність дитині подобалась і приносила задоволення. 

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Як балансувати між здоровим харчуванням і тим, щоб дитина не почувалася обмеженою серед однолітків?

Неможливо дитину захистити від всього. Але батьки можуть вплинути на формування світосприйняття у їхньої дитини, на її розуміння важливості стежити за власним здоров’ям. 

Важливо привити дитині впевненість у собі та своїх діях – щоб їй не було соромно їсти моркву, поки всі їдять чипси на перерві. Звісно, рано чи пізно дитина спробує і щось зі "шкідливого". Але якщо вона усвідомлює важливість здорового харчування – це буде скоріше винятком з правил.  

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Як навчити дитину вибирати корисну їжу, якщо навколо стільки нездорових продуктів?

В будь-якому магазині можна вибрати оптимальний варіант. Потрібно просто акцентувати увагу дитини на тому, як це правильно робити. Бажано читати склад продукту, а не просто надписи на яскравій обгортці. Наприклад, печиво, яке називається "Дитяче", може бути зовсім недитячим за складом – там багато і масла, і пальмової олії, і цукру. Найкращий варіант – приготувати печиво вдома, а якщо немає можливості – купити галетне, "Марія", наприклад. 

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Нагадаємо

В Україні рівень дитячого ожиріння знизився з 13,3% до 8,3% порівняно з 2017 роком.

Заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що кількість часу, який дитина проводить із гаджетами, тобто у мобільних іграх або розвагах у вихідні, значно зростає в порівнянні з навчальним часом. Це свідчить про те, що тут є потреба в системній роботі з батьками, щоб впроваджувати здорові підходи саме в сім’ях, за межами освітнього середовища.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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