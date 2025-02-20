8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

Полотенца кажутся неприхотливыми в уходе, но из-за неправильной стирки и хранения они быстро теряют мягкость, перестают хорошо впитывать влагу и могут даже неприятно пахнуть. Если ваши полотенца стали жесткими, серыми или потеряли свою мягкость, возможно, причина - в неправильном уходе за ними.

УНН подготовил 8 распространенных ошибок, которых стоит избегать, чтобы продлить жизнь вашим полотенцам.

Как долго служат полотенца?

Чтобы полотенца оставались мягкими, впитывали влагу и выглядели опрятно, важно не только правильно за ними ухаживать, но и вовремя заменять. В среднем полотенца служат от двух до пяти лет - все зависит от их качества, частоты использования и ухода. Если вы регулярно меняете несколько комплектов - они прослужат дольше.

8 ошибок в уходе за вашими полотенцами

1. использование слишком большого количества моющего средства

Если вам кажется, что использование большего количества стирального порошка или геля сделает полотенца чище - это не так. Избыток моющего средства накапливается в волокнах ткани, делая полотенца жесткими и менее впитывающими. Поэтому используйте рекомендованное производителем количество моющего средства.

Как исправить: Если вы уже переборщили с моющим средством, попробуйте замочить полотенца в воде с уксусом, а затем постирать их в обычном режиме без порошка.

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2. использование хлорного отбеливателя при стирке полотенец

Конечно, хлорный отбеливатель может помочь вывести пятна на белых полотенцах. Впрочем, он также может их повредить, ведь постоянное использование отбеливателя постепенно разрушает хлопковые волокна, из-за чего полотенца становятся тоньше и менее долговечными.

Альтернатива: Используйте кислородный отбеливатель или замачивайте полотенца в растворе воды и пищевой соды для удаления пятен и сохранения яркости цвета.

3. Вы стираете полотенце очень часто или же наоборот очень редко

Если стирать полотенце после каждого использования, оно быстро изнашивается. Но если делать это слишком редко, в ткани накапливаются бактерии и мертвые клетки кожи.

Оптимальная стирка:

- Банные полотенца - каждые 3-4 использования.

- Полотенца для рук - ежедневно.

- Кухонные полотенца - ежедневно или каждые 1-2 дня.

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4. Переполнение стиральной машины

Если загрузить стиральную машину до отказа, полотенца не получат достаточно места для качественной стирки. Моющее средство не выполаскивается полностью, а грязь и бактерии могут оставаться в волокнах.

Как исправить: Заполняйте барабан стиральной машинки не более чем на 2/3 объема, чтобы вещи могли свободно двигаться.

5. Использование кондиционера для белья во время стирки полотенец

Кондиционер для белья создает на полотенцах тонкую пленку, которая снижает их способность впитывать влагу.

Как исправить: Раз в несколько стирок добавляйте вместо кондиционера немного белого уксуса - он поможет сохранить полотенца мягкими и избавит их от остатков моющих средств.

6. Оставлять мокрые полотенца на полу

Если вы имеете привычку бросать влажные полотенца в кучу на полу - вы создаете условия для размножения плесени и бактерий в волокнах, что значительно усложняет чистку полотенец.

И, конечно же, это не очень хорошо для ваших ковров и полов, особенно если у вас деревянный пол.

Как исправить: Всегда развешивайте полотенца для просушки после использования. Если их оставить мокрыми даже на несколько часов, они могут начать неприятно пахнуть.

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7. Стирка кухонных полотенец и тряпок для уборки с помощью банных полотенец

Кухонные полотенца могут содержать жир, остатки пищи и бактерии, которые нежелательно переносить на банные полотенца.

Как исправить: Стирайте банные и кухонные полотенца отдельно.

8. Стирка полотенец с вещами, имеющими молнии или липучки

Казалось бы, какая разница, с чем стирать полотенца? Но если они попадают в барабан вместе с вещами, которые имеют грубые текстуры, молнии или липучки, это приводит к вытягиванию нитей и повреждению ткани.

Как исправить: Стирайте полотенца отдельно или только с вещами из мягких тканей.