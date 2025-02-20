8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

ukenru
россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
09:25 • 8436 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 71312 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 125907 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 133564 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 132499 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 201782 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 161451 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 163400 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 149493 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 217583 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

20 февраля, 00:07 • 104219 просмотра
Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

20 февраля, 03:00 • 100596 просмотра
"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

20 февраля, 03:40 • 46176 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

04:49 • 63874 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 43978 просмотра
публикации
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 16736 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 201779 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 217582 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 207420 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 221527 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 44029 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 119055 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 187556 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 177415 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 172853 просмотра
Актуальное
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

Киев  •  УНН

 • 16695 просмотра

Read in English

Неправильный уход за полотенцами значительно сокращает срок их службы и ухудшает качество. Узнайте об основных ошибках в стирке и хранении полотенец, чтобы они служили вам до 5 лет.

Полотенца кажутся неприхотливыми в уходе, но из-за неправильной стирки и хранения они быстро теряют мягкость, перестают хорошо впитывать влагу и могут даже неприятно пахнуть. Если ваши полотенца стали жесткими, серыми или потеряли свою мягкость, возможно, причина - в неправильном уходе за ними. 

УНН подготовил 8 распространенных ошибок, которых стоит избегать, чтобы продлить жизнь вашим полотенцам.

Как долго служат полотенца?

Чтобы полотенца оставались мягкими, впитывали влагу и выглядели опрятно, важно не только правильно за ними ухаживать, но и вовремя заменять. В среднем полотенца служат от двух до пяти лет - все зависит от их качества, частоты использования и ухода. Если вы регулярно меняете несколько комплектов - они прослужат дольше.

Image

8 ошибок в уходе за вашими полотенцами

1. использование слишком большого количества моющего средства

Если вам кажется, что использование большего количества стирального порошка или геля сделает полотенца чище - это не так. Избыток моющего средства накапливается в волокнах ткани, делая полотенца жесткими и менее впитывающими. Поэтому используйте рекомендованное производителем количество моющего средства.

Как исправить: Если вы уже переборщили с моющим средством, попробуйте замочить полотенца в воде с уксусом, а затем постирать их в обычном режиме без порошка.

Мифы об уборке, которые можно забыть: практические советы для каждой хозяйки18.02.25, 08:59 • 29301 просмотр

2. использование хлорного отбеливателя при стирке полотенец

Конечно, хлорный отбеливатель может помочь вывести пятна на белых полотенцах. Впрочем, он также может их повредить, ведь постоянное использование отбеливателя постепенно разрушает хлопковые волокна, из-за чего полотенца становятся тоньше и менее долговечными.

Альтернатива: Используйте кислородный отбеливатель или замачивайте полотенца в растворе воды и пищевой соды для удаления пятен и сохранения яркости цвета.

Image

3. Вы стираете полотенце очень часто или же наоборот очень редко 

Если стирать полотенце после каждого использования, оно быстро изнашивается. Но если делать это слишком редко, в ткани накапливаются бактерии и мертвые клетки кожи.

Оптимальная стирка:

- Банные полотенца - каждые 3-4 использования.

- Полотенца для рук - ежедневно.

- Кухонные полотенца - ежедневно или каждые 1-2 дня.

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку11.02.25, 16:04 • 248379 просмотров

4. Переполнение стиральной машины  

Если загрузить стиральную машину до отказа, полотенца не получат достаточно места для качественной стирки. Моющее средство не выполаскивается полностью, а грязь и бактерии могут оставаться в волокнах.

Как исправить: Заполняйте барабан стиральной машинки не более чем на 2/3 объема, чтобы вещи могли свободно двигаться.

Image

5. Использование кондиционера для белья во время стирки полотенец 

Кондиционер для белья создает на полотенцах тонкую пленку, которая снижает их способность впитывать влагу.

Как исправить: Раз в несколько стирок добавляйте вместо кондиционера немного белого уксуса - он поможет сохранить полотенца мягкими и избавит их от остатков моющих средств.

Image

6. Оставлять мокрые полотенца на полу

Если вы имеете привычку бросать влажные полотенца в кучу на полу - вы создаете условия для размножения плесени и бактерий в волокнах, что значительно усложняет чистку полотенец.

И, конечно же, это не очень хорошо для ваших ковров и полов, особенно если у вас деревянный пол.

Как исправить: Всегда развешивайте полотенца для просушки после использования. Если их оставить мокрыми даже на несколько часов, они могут начать неприятно пахнуть.

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы10.02.25, 13:42 • 132326 просмотров

7. Стирка кухонных полотенец и тряпок для уборки с помощью банных полотенец

Кухонные полотенца могут содержать жир, остатки пищи и бактерии, которые нежелательно переносить на банные полотенца.

Как исправить: Стирайте банные и кухонные полотенца отдельно.

8. Стирка полотенец с вещами, имеющими молнии или липучки

Казалось бы, какая разница, с чем стирать полотенца? Но если они попадают в барабан вместе с вещами, которые имеют грубые текстуры, молнии или липучки, это приводит к вытягиванию нитей и повреждению ткани.

Как исправить: Стирайте полотенца отдельно или только с вещами из мягких тканей.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЛайфхакпубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы