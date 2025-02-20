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8 поширених помилок, які псують ваші рушники

8 поширених помилок, які псують ваші рушники

Київ • УНН

 • 210808 перегляди

Неправильний догляд за рушниками значно скорочує термін їх служби та погіршує якість. Дізнайтеся про основні помилки у пранні та зберіганні рушників, щоб вони служили вам до 5 років.

Рушники здаються невибагливими у догляді, але через неправильне прання та зберігання вони швидко втрачають м’якість, перестають добре вбирати вологу та можуть навіть неприємно пахнути. Якщо ваші рушники стали жорсткими, сірими або втратили свою мʼякість, можливо, причина – у неправильному догляді за ними. 

УНН підготував 8 поширених помилок, яких варто уникати, щоб продовжити життя вашим рушникам.

Як довго служать рушники?

Щоб рушники залишалися м’якими, поглинали вологу та виглядали охайно, важливо не лише правильно за ними доглядати, а й вчасно замінювати. У середньому рушники служать від двох до п’яти років — усе залежить від їхньої якості, частоти використання та догляду. Якщо ви регулярно змінюєте кілька комплектів — вони прослужать довше.

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8 помилок у догляді за вашими рушниками

1. Використання занадто великої кількості миючого засобу

Якщо вам здається, що використання більшої прального порошку або гелю зробить рушники чистішими — це не так. Надлишок миючого засобу накопичується у волокнах тканини, роблячи рушники жорсткими та менш поглинаючими. Тож використовуйте рекомендовану виробником кількість миючого засобу.

Як виправити: Якщо ви вже переборщили з мийним засобом, спробуйте замочити рушники у воді з оцтом, а потім випрати їх у звичайному режимі без порошку.

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2. Використання хлорного відбілювача при пранні рушників

Звісно, хлорний відбілювач може допомогти вивести плями на білих рушниках. Втім, він також може їх пошкодити, адже постійне використання відбілювача поступово руйнує бавовняні волокна, через що рушники стають тоншими та менш довговічними.

Альтернатива: Використовуйте кисневий відбілювач або замочуйте рушники в розчині води та харчової соди для видалення плям і збереження яскравості кольору.

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3. Ви перете рушник дуже часто або ж навпаки дуже рідко 

Якщо прати рушник після кожного використання, він швидко зношується. Але якщо робити це занадто рідко, у тканині накопичуються бактерії та мертві клітини шкіри.

Оптимальне прання:

• Банні рушники – кожні 3–4 використання.

• Рушники для рук – щодня.

• Кухонні рушники – щодня або кожні 1–2 дні.

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4. Переповнення пральної машини 

Якщо завантажити пральну машину до відмови, рушники не отримають достатньо місця для якісного прання. Миючий засіб не виполіскується повністю, а бруд і бактерії можуть залишатися у волокнах.

Як виправити: Заповнюйте барабан пральної машинки не більше ніж на 2/3 об’єму, щоб речі могли вільно рухатися.

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5. Використання кондиціонера для білизни під час прання рушників 

Кондиціонер для білизни створює на рушниках тонку плівку, яка знижує їхню здатність вбирати вологу.

Як виправити: Раз на кілька прань додавайте замість кондиціонера трохи білого оцту – він допоможе зберегти рушники м’якими та позбавить їх залишків миючих засобів.

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6. Залишати мокрі рушники на підлозі

Якщо ви маєте звичку кидати вологі рушники в купу на підлозі — ви створюєте умови для розмноження цвілі і бактерій у волокнах, що значно ускладнює чистку рушників.

І, звичайно ж, це не дуже добре для ваших килимів і підлог, особливо якщо у вас дерев'яна підлога.

Як виправити: Завжди розвішуйте рушники для просушування після використання. Якщо їх залишити мокрими навіть на кілька годин, вони можуть почати неприємно пахнути.

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7. Прання кухонних рушників і ганчірок для прибирання за допомогою банних рушників

Кухонні рушники можуть містити жир, залишки їжі та бактерії, які небажано переносити на банні рушники.

Як виправити: Періть банні та кухонні рушники окремо.

8. Прання рушників із речами, що мають блискавки або липучки

Здавалося б, яка різниця, з чим прати рушники? Але якщо вони потрапляють у барабан разом із речами, які мають грубі текстури, блискавки або липучки, це призводить до витягування ниток і пошкодження тканини.

Як виправити: Періть рушники окремо або лише з речима з м’яких тканин.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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