5 ознак того, що на вашій кухні час зробити прибирання

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 14900 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 52862 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128080 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186855 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150552 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140928 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118627 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108497 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103082 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146331 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 77794 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 33652 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 67441 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 82488 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 76479 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146331 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145275 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278909 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307674 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 27310 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 66564 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113044 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136003 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118167 перегляди
Актуальне
5 ознак того, що на вашій кухні час зробити прибирання

5 ознак того, що на вашій кухні час зробити прибирання

Київ • УНН

 • 249289 перегляди

На кухні немає місця для готування, а шухляди з мотлохом множаться? Дізнайтеся 5 головних ознак, які вказують на необхідність термінової реорганізації кухонного простору.

Ваша кухня має бути не просто місцем для приготування їжі, а й комфортною частинкою дому. Однак іноді через накопичення речей і хаос, вона може викликати у вас стрес та роздратування. Якщо ви помітили, що кухонний безлад починає вас нервувати, то, можливо, настав час для реорганізації. 

УНН зібрав п’ять ознак, які вказують на те, що на вашій кухні час навести порядок.

1. Немає вільної поверхні для приготування їжі 

Головною ознакою безладу на кухні є захаращена стільниця. І звичайно, наявність вільного місця для приготування їжі може залежати від багатьох факторів, наприклад, від розміру кухні. Втім, якщо ви вже починаєте користуватися обробною дошкою над раковиною або за обіднім столом, щоб нарізати продукти — варто подумати про те, які непотрібні речі захаращують її.

Зокрема, відсутність вільного місця для приготування їжі через дрібну побутову техніку, посуд і просто випадкові предмети — вже ознака, що кухня потребує реорганізації.

Image

Що робити:

• Перегляньте всі предмети на стільниці: залиште лише ті, які використовуєте щодня.

• Решту техніки та посуд сховайте в шафи або органайзери.

• Використовуйте настінні полиці для зберігання.

2. Ваша шухляда з мотлохом перетворилася у кілька шухляд з мотлохом 

Одна шухляда з мотлохом — це цілком нормальна річ на кожній кухні. Можна навіть сказати, що необхідна. Однак, якщо ваша одна шухляда для мотлоху почала розростатися до двох або навіть трьох шухляд, ось це вже явні сигнали. Дрібні предмети, які не мають конкретного місця для зберігання, накопичуються, ускладнюючи пошук важливих речей і тим самим викликають стрес.

Часто дрібні предмети, які повинні бути під рукою, опиняються в шухлядах, куди можна весь мотлох. Це ускладнює пошук важливих речей.  Як зазначають фахівці з організації простору, така дезорганізація може призводити навіть до непотрібних повторних покупок, оскільки ви не можете знайти те, що шукаєте. Згодом ці шухляди перетворюються на "чорні діри" для забутих предметів, які лише збільшують безлад та стрес на кухні.

Що робити:

• Визначте місце для кожної речі. Використовуйте органайзери або роздільники для шухляд.

• Позбудьтеся непотрібних предметів, які рік чи більше не використовували.

• Регулярно переглядайте вміст шухляд і не дозволяйте їм перетворюватися на "чорні діри".

Image

Як правильно доглядати за постільною білизною: прості поради10.02.25, 13:42 • 133163 перегляди

3. Вам не хочеться розвантажувати посудомийну машину, і навіть уникаєте цей процес

Відсутність організації або хаос на кухні часто стають причиною того, що навіть найпростішу роботу, як розвантаження посудомийної машини, стає важким завданням.

Посуд, кухонне приладдя та продукти харчування, розкидані по різних зонах без чіткої організації, створюють неприємну атмосферу. Крім того, правильно організована кухня ґрунтується на інтуїтивно зрозумілому розташуванні, де кожна річ має своє місце. Без такої організації навіть найпростіші обов’язки можуть перетворитися на стресовий процес, що створює додатковий хаос вдома.

Image

Що робити:

• Спрощуйте процес: тримайте найбільш уживаний посуд у легкодоступних місцях.

• Дотримуйтеся правила "одна хвилина": якщо розвантаження посудомийки займає менше хвилини, робіть це одразу.

• Організуйте зберігання так, щоб вам не доводилося довго шукати місце для кожного предмета.

4. Ви часто залишаєте речі "на потім"

Чи помічали ви, що, наприклад, ваш блендер часто залишається на кухонній стільниці, навіть коли ви ним більше не користуєтесь? Це може бути ознакою того, що на кухні не вистачає організованості. 

Якщо ви часто залишаєте предмети "на потім" і не прибираєте ці речі, це може вказувати на відсутність визначених місць для зберігання. В результаті це призводить до безладу, що потім заважає підтримувати порядок. 

Що робити:

• Переконайтеся, що у кожної речі є своє місце для зберігання.

• Використовуйте контейнери, органайзери та висувні полиці.

• Намагайтеся прибирати все на місце одразу після використання.

Як заощаджувати енергію та зменшити рахунки за електрику: корисні поради29.11.24, 14:56 • 39616 переглядiв

5. За вашими шухлядами та дверцятами на вас чекає хаос

Відчиняєте кухонну шафу — і щось випадає? Це не тільки дратує, а й ускладнює пошук потрібного.

Коли речі в шафах і шухлядах розкидані без логічного порядку, це створює не тільки безлад, а й ускладнює пошук важливих предметів. 

Що робити:

• Регулярно проводьте ревізію шаф і позбувайтеся зайвого.

• Використовуйте органайзери, кошики та прозорі контейнери для впорядкування простору.

• Дотримуйтеся принципу "те, що часто використовується, має бути під рукою".

Організація кухні — це не лише про порядок, а й про збереження вашої енергії і часу. Важливо зрозуміти, що з того, що ви зберігаєте —справді корисне, і забезпечити для кожної речі своє місце. Це дозволить вам не тільки пришвидшити процес приготування їжі, а й отримувати задоволення від цього процесу.

7 кроків до контролю особистих фінансів: як правильно спланувати свій бюджет13.11.24, 10:37 • 30068 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоЛайфхакПублікації

Звернутися з питань розміщення реклами