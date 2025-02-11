5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

ukenru
Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
15:18 • 3965 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
15:05 • 16247 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
14:52 • 25666 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
14:35 • 37556 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
14:09 • 45322 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 100525 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109127 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 136400 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 117764 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 114922 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

11 февраля, 05:47 • 73835 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119532 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115399 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75103 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 67388 просмотра
публикации
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 67388 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 136400 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 159049 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 129671 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 154012 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

15:01 • 13551 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

14:24 • 37739 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75103 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115399 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119532 просмотра
Актуальное
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

Киев  •  УНН

 • 64659 просмотра

Read in English

На кухне нет места для готовки, а ящики с хламом множатся? Узнайте 5 главных признаков, которые указывают на необходимость срочной реорганизации кухонного пространства.

Ваша кухня должна быть не просто местом для приготовления пищи, но и комфортной частью дома. Однако иногда из-за накопления вещей и хаоса, она может вызывать у вас стресс и раздражение. Если вы заметили, что кухонный беспорядок начинает вас нервировать, то, возможно, пришло время для реорганизации. 

УНН собрал пять признаков, которые указывают на то, что на вашей кухне пора навести порядок.

1. Нет свободной поверхности для приготовления пищи 

Главным признаком беспорядка на кухне является захламленная столешница. И конечно, наличие свободного места для приготовления пищи может зависеть от многих факторов, например, от размера кухни. Впрочем, если вы уже начинаете пользоваться разделочной доской над раковиной или за обеденным столом, чтобы нарезать продукты - стоит подумать о том, какие ненужные вещи загромождают ее.

В частности, отсутствие свободного места для приготовления пищи из-за мелкой бытовой техники, посуды и просто случайных предметов - уже признак, что кухня нуждается в реорганизации.

Image

Что делать:

- Пересмотрите все предметы на столешнице: оставьте только те, которые используете ежедневно.

- Остальную технику и посуду спрячьте в шкафы или органайзеры.

- Используйте настенные полки для хранения.

2. ваш ящик с хламом превратился в несколько ящиков с хламом 

Один ящик с хламом - это вполне нормальная вещь на каждой кухне. Можно даже сказать, что необходимая. Однако, если ваш один ящик для хлама начал разрастаться до двух или даже трех ящиков, вот это уже явные сигналы. Мелкие предметы, которые не имеют конкретного места для хранения, накапливаются, затрудняя поиск важных вещей и тем самым вызывают стресс.

Часто мелкие предметы, которые должны быть под рукой, оказываются в ящиках, куда можно весь хлам. Это затрудняет поиск важных вещей.  Как отмечают специалисты по организации пространства, такая дезорганизация может приводить даже к ненужным повторным покупкам, поскольку вы не можете найти то, что ищете. Впоследствии эти ящики превращаются в "черные дыры" для забытых предметов, которые только увеличивают беспорядок и стресс на кухне.

Что делать:

- Определите место для каждой вещи. Используйте органайзеры или разделители для ящиков.

- Избавьтесь от ненужных предметов, которые год или больше не использовали.

- Регулярно просматривайте содержимое ящиков и не позволяйте им превращаться в "черные дыры".

Image

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы10.02.25, 13:42 • 130472 просмотра

3. Вам не хочется разгружать посудомоечную машину, и даже избегаете этот процесс

Отсутствие организации или хаос на кухне часто становятся причиной того, что даже самая простая работа, как разгрузка посудомоечной машины, становится трудной задачей.

Посуда, кухонные принадлежности и продукты питания, разбросанные по разным зонам без четкой организации, создают неприятную атмосферу. Кроме того, правильно организованная кухня основывается на интуитивно понятном расположении, где каждая вещь имеет свое место. Без такой организации даже самые простые обязанности могут превратиться в стрессовый процесс, что создает дополнительный хаос дома.

Image

Что делать:

- Упрощайте процесс: держите наиболее употребляемую посуду в легкодоступных местах.

- Придерживайтесь правила "одна минута": если разгрузка посудомойки занимает меньше минуты, делайте это сразу.

- Организуйте хранение так, чтобы вам не приходилось долго искать место для каждого предмета.

4. Вы часто оставляете вещи "на потом"

Замечали ли вы, что, например, ваш блендер часто остается на кухонной столешнице, даже когда вы им больше не пользуетесь? Это может быть признаком того, что на кухне не хватает организованности. 

Если вы часто оставляете предметы "на потом" и не убираете эти вещи, это может указывать на отсутствие определенных мест для хранения. В результате это приводит к беспорядку, что потом мешает поддерживать порядок. 

Что делать:

- Убедитесь, что у каждой вещи есть свое место для хранения.

- Используйте контейнеры, органайзеры и выдвижные полки.

- Старайтесь убирать все на место сразу после использования.

Как сэкономить энергию и сократить счета за электричество: полезные советы29.11.24, 14:56 • 38241 просмотр

5. За вашими ящиками и дверцами вас ждет хаос

Открываете кухонный шкаф - и что-то выпадает? Это не только раздражает, но и затрудняет поиск нужного.

Когда вещи в шкафах и ящиках разбросаны без логического порядка, это создает не только беспорядок, но и затрудняет поиск важных предметов. 

[Что делать:

- Регулярно проводите ревизию шкафов и избавляйтесь от лишнего.

- Используйте органайзеры, корзины и прозрачные контейнеры для упорядочения пространства.

- Придерживайтесь принципа "то, что часто используется, должно быть под рукой".

Организация кухни - это не только о порядке, но и о сохранении вашей энергии и времени. Важно понять, что из того, что вы храните - действительно полезно, и обеспечить для каждой вещи свое место. Это позволит вам не только ускорить процесс приготовления пищи, но и получать удовольствие от этого процесса.

7 шагов к контролю личных финансов: как правильно спланировать свой бюджет13.11.24, 10:37 • 29704 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЛайфхакпубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы