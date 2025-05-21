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Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки
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Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

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Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

Современные технологии, онлайн платформы и маркировка помогут бороться с "серым" импортом. Важно проводить информационные кампании и мониторинг онлайн-продаж.

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Современные технологии открывают широкие возможности для борьбы с "серым" импортом и важно применять их комплексно и системно. Только так возможно достичь обеспечения для пользователей доступа к качественной, легальной продукции с надлежащим сервисом и защитой прав. Об этом рассказала юрист практики Сопровождения бизнеса в Juscutum Ольга Завьязун в эксклюзивном комментарии для УНН.

Сейчас создание онлайн-платформ для проверки оригинальности продукции крупных компаний по серийным номерам и другим идентификационным реквизитам дает возможность проверять легальность товара

- пояснила юрист.

Среди действенных мер Завьязун также назвала региональную дифференциацию продукции. В частности, речь идет об использовании различных названий моделей для отдельных рынков, специальных маркировок или адаптацию программного обеспечения, например, код модели может заканчиваться буквами "UA", что является элементом маркировки официального импорта в Украину.

Например, компании EcoFlow, Apple и Samsung и ряд других успешно внедрили такие системы, позволяющие покупателям проверить свое устройство. Это было осуществлено именно с целью борьбы с неофициальными импортерами

- привела примеры Завьязун.

Юрист также отметила, что важным направлением в противодействии "серому" импорту является информирование рынка. По ее мнению, необходимо системно проводить информационные кампании, которые бы объясняли потребителям преимущества приобретения продукции у официальных продавцов, а также отмечали потенциальные риски покупки товаров, ввезенных вне пределов легального импорта. Особое внимание, по ее словам, следует уделять разъяснению вопросов, связанных с гарантийным обслуживанием, технической поддержкой и соответствием продукции локальным стандартам.

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?13.05.25, 19:08 • 168674 просмотра

Кроме того, эксперт подчеркнула важность постоянного мониторинга рынка контролирующими и правоохранительными органами, в частности, в отношении онлайн-продаж, ведь именно интернет-торговля является одним из основных каналов распространения неофициально импортированных товаров.

Действенным механизмом противодействия "серому" рынку может быть отслеживание основных онлайн-площадок, маркетплейсов, сайтов интернет-магазинов на предмет выявления нарушений. При этом важно правильно документировать их через проведение контрольных закупок и сохранение всех доказательств о фактах нелегальной продажи

- отметила юрист практики Сопровождения бизнеса в Juscutum.

Подводя итог, Ольга Завьязун отметила, что эффективная борьба с "серым" импортом возможна лишь при условии комплексного подхода, который сочетает правовые, технические и маркетинговые инструменты. По ее словам, ключевыми факторами в этом процессе является системность действий и слаженное взаимодействие всех официальных стейкхолдеров рынка.

Она также подчеркнула, что инвестиции в создание и совершенствование системы защиты от неофициального импорта на уровне государства должны рассматриваться не как расходы, а как стратегически важный компонент долгосрочного развития. Такой подход, по ее мнению, будет способствовать достижению устойчивых результатов в противодействии "серому" импорту и обеспечит потребителям доступ к качественной, легальной продукции с надлежащим сервисом и защитой прав.

Контекст

По оценкам экспертов, ежегодно из-за "серых" схем поставки и продажи техники Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен. Проблема приобретает все больший масштаб, охватывая не только мелких поставщиков, но и крупные торговые сети.

Так, ранее Государственная налоговая служба Украины обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в деятельности торговых сетей "Ябко" и Yabluka. Выяснилось, что эти компании использовали до 300 связанных между собой физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Такой подход позволял минимизировать налоговую нагрузку и избегать ответственности.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Согласно обнародованной информации, техника закупается через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новые или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают существование так называемого "зеленого коридора" на таможне, что делает возможным беспрепятственное перемещение грузов.

В дальнейшем техника реализуется через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП. Это позволяет продавцам избегать уплаты налогов и не выдавать фискальные чеки, сохраняя основной объем операций в тени.

Масштабы нелегального импорта техники Apple также подтверждает журналист-расследователь Андрей Плинский. По его словам, ежедневно в Украину нелегально ввозят более 5 тыс. устройств. Только за первый квартал 2025 года это повлекло потери бюджета на более 1,8 млрд грн. При этом таможенные органы демонстрируют бездействие - ограничиваются формальными отчетами и не реагируют должным образом на ситуацию. Официальная статистика также указывает на значительное расхождение между количеством импортированных и активированных устройств. Так, в первом квартале 2025 года было официально ввезено около 48 тыс. iPhone, тогда как мобильные операторы зарегистрировали более 250 тыс. новых устройств. Это свидетельствует о том, что более 80% техники попадает в страну нелегально. Общий объем рынка Apple в этот период оценивается в более 11 млрд грн, большая часть которого находится в тени. В то же время таможня обнаружила лишь 107 контрабандных устройств - что, по словам Плинского, является свидетельством имитации борьбы с нарушениями.

Специалисты отмечают, что теневыми схемами должны заняться компетентные органы, в частности Бюро экономической безопасности. Без системного вмешательства со стороны государства бюджет будет продолжать терять миллиарды гривен ежегодно.

Лилия Подоляк

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