$41.490.09
46.650.20
ukenru
Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому
Ексклюзив
09:43 • 4062 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
09:21 • 12278 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
06:00 • 23609 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

05:00 • 80708 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 65362 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 110916 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 207605 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 86133 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 177669 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 65430 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
43%
747мм
Популярнi новини

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

21 травня, 01:23 • 44329 перегляди

росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

21 травня, 02:49 • 34874 перегляди

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

06:43 • 27557 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

07:01 • 33301 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 41000 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

05:00 • 80718 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 121337 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 207612 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 177673 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 241819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 10089 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

07:20 • 41933 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 137105 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 101463 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 95764 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Київ • УНН

 • 12098 перегляди

Сучасні технології, онлайн платформи та маркування допоможуть боротися з "сірим" імпортом. Важливо проводити інформаційні кампанії та моніторинг онлайн-продажів.

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Сучасні технології відкривають широкі можливості для боротьби з "сірим" імпортом і важливо застосовувати їх комплексно та системно. Тільки так можливо досягнути забезпечення для користувачів доступу до якісної, легальної продукції з належним сервісом і захистом прав. Про це розповіла юристка практики Супроводу бізнесу в Juscutum Ольга Зав’язун в ексклюзивному коментарі для УНН.

Наразі створення онлайн-платформ для перевірки оригінальності продукції великих компаній за серійними номерами та іншими ідентифікаційними реквізитами дає можливість перевіряти легальність товару

- пояснила юристка.

Серед дієвих заходів Зав’язун також назвала регіональну диференціацію продукції. Зокрема, мовиться про використання різних назв моделей для окремих ринків, спеціальних маркувань або адаптацію програмного забезпечення, наприклад, код моделі може закінчуватись літерами "UA", що є елементом маркування офіційного імпорту в Україну.

Наприклад, компанії EcoFlow, Apple та Samsung та низка інших успішно впровадили такі системи, що дозволяють покупцям перевірити свій пристрій. Це було здійснено саме з метою боротьби з неофіційними імпортерами

- навела приклади Зав’язун.

Юристка також зазначила, що важливим напрямком у протидії "сірому" імпорту є інформування ринку. На її думку, необхідно системно проводити інформаційні кампанії, які б пояснювали споживачам переваги придбання продукції у офіційних продавців, а також наголошували на потенційних ризиках купівлі товарів, ввезених поза межами легального імпорту. Особливу увагу, за її словами, слід приділяти роз’ясненню питань, пов’язаних з гарантійним обслуговуванням, технічною підтримкою та відповідністю продукції локальним стандартам.

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?13.05.25, 19:08 • 168675 переглядiв

Крім того, експертка підкреслила важливість постійного моніторингу ринку контролюючими та правоохоронними органами, зокрема, щодо онлайн-продажів, адже саме інтернет-торгівля є одним із основних каналів розповсюдження неофіційно імпортованих товарів.

Дієвим механізмом протидії "сірому" ринку може бути відстежування основних онлайн-майданчиків, маркетплейсів, сайтів інтернет-магазинів на предмет виявлення порушень. При цьому важливо правильно документувати їх через проведення контрольних закупівель та збереження всіх доказів щодо фактів нелегального продажу

- зауважила юристка практики Супроводу бізнесу в Juscutum.

Підсумовуючи, Ольга Зав’язун наголосила, що ефективна боротьба з "сірим" імпортом можлива лише за умови комплексного підходу, який поєднує правові, технічні та маркетингові інструменти. За її словами, ключовими факторами у цьому процесі є системність дій і злагоджена взаємодія всіх офіційних стейкхолдерів ринку.

Вона також підкреслила, що інвестиції у створення та вдосконалення системи захисту від неофіційного імпорту на рівні держави мають розглядатися не як витрати, а як стратегічно важливий компонент довгострокового розвитку. Такий підхід, на її думку, сприятиме досягненню сталих результатів у протидії "сірому" імпорту та забезпечить споживачам доступ до якісної, легальної продукції з належним сервісом і захистом прав.

Контекст

За оцінками експертів, щороку через "сірі" схеми постачання та продажу техніки Державний бюджет України недоотримує мільярди гривень. Проблема набуває дедалі більшого масштабу, охоплюючи не лише дрібних постачальників, а й великі торговельні мережі.

Так, раніше Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у діяльності торговельних мереж "Ябко" та Yabluka. З’ясувалося, що ці компанії використовували до 300 пов’язаних між собою фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Такий підхід дозволяв мінімізувати податкове навантаження та уникати відповідальності.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Згідно з оприлюдненою інформацією, техніка закуповується через посередників у країнах Південно-Східної Азії – здебільшого це нові або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають існування так званого "зеленого коридору" на митниці, що уможливлює безперешкодне переміщення вантажів.

Надалі техніка реалізується через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів. Це дозволяє продавцям уникати сплати податків і не видавати фіскальні чеки, зберігаючи основний обсяг операцій у тіні.

Масштаби нелегального імпорту техніки Apple також підтверджує журналіст-розслідувач Андрій Плінський. За його словами, щодня в Україну нелегально ввозять понад 5 тис. пристроїв. Лише за перший квартал 2025 року це спричинило втрати бюджету на понад 1,8 млрд грн. При цьому митні органи демонструють бездіяльність – обмежуються формальними звітами і не реагують належним чином на ситуацію. Офіційна статистика також вказує на значне розходження між кількістю імпортованих та активованих пристроїв. Так, у першому кварталі 2025 року було офіційно ввезено близько 48 тис. iPhone, тоді як мобільні оператори зареєстрували понад 250 тис. нових пристроїв. Це свідчить про те, що понад 80% техніки потрапляє до країни нелегально. Загальний обсяг ринку Apple у цей період оцінюється у понад 11 млрд грн, більша частина якого перебуває у тіні. Водночас митниця виявила лише 107 контрабандних пристроїв – що, за словами Плінського, є свідченням імітації боротьби з порушеннями.

Фахівці наголошують, що тіньовими схемами повинні зайнятися компетентні органи, зокрема Бюро економічної безпеки. Без системного втручання з боку держави бюджет продовжуватиме втрачати мільярди гривень щороку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
Brent
$66.16
Bitcoin
$106,214.70
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.65
Золото
$3,315.89
Ethereum
$2,522.51