Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Сучасні технології відкривають широкі можливості для боротьби з "сірим" імпортом і важливо застосовувати їх комплексно та системно. Тільки так можливо досягнути забезпечення для користувачів доступу до якісної, легальної продукції з належним сервісом і захистом прав. Про це розповіла юристка практики Супроводу бізнесу в Juscutum Ольга Зав’язун в ексклюзивному коментарі для УНН.

Наразі створення онлайн-платформ для перевірки оригінальності продукції великих компаній за серійними номерами та іншими ідентифікаційними реквізитами дає можливість перевіряти легальність товару - пояснила юристка.

Серед дієвих заходів Зав’язун також назвала регіональну диференціацію продукції. Зокрема, мовиться про використання різних назв моделей для окремих ринків, спеціальних маркувань або адаптацію програмного забезпечення, наприклад, код моделі може закінчуватись літерами "UA", що є елементом маркування офіційного імпорту в Україну.

Наприклад, компанії EcoFlow, Apple та Samsung та низка інших успішно впровадили такі системи, що дозволяють покупцям перевірити свій пристрій. Це було здійснено саме з метою боротьби з неофіційними імпортерами - навела приклади Зав’язун.

Юристка також зазначила, що важливим напрямком у протидії "сірому" імпорту є інформування ринку. На її думку, необхідно системно проводити інформаційні кампанії, які б пояснювали споживачам переваги придбання продукції у офіційних продавців, а також наголошували на потенційних ризиках купівлі товарів, ввезених поза межами легального імпорту. Особливу увагу, за її словами, слід приділяти роз’ясненню питань, пов’язаних з гарантійним обслуговуванням, технічною підтримкою та відповідністю продукції локальним стандартам.

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Крім того, експертка підкреслила важливість постійного моніторингу ринку контролюючими та правоохоронними органами, зокрема, щодо онлайн-продажів, адже саме інтернет-торгівля є одним із основних каналів розповсюдження неофіційно імпортованих товарів.

Дієвим механізмом протидії "сірому" ринку може бути відстежування основних онлайн-майданчиків, маркетплейсів, сайтів інтернет-магазинів на предмет виявлення порушень. При цьому важливо правильно документувати їх через проведення контрольних закупівель та збереження всіх доказів щодо фактів нелегального продажу - зауважила юристка практики Супроводу бізнесу в Juscutum.

Підсумовуючи, Ольга Зав’язун наголосила, що ефективна боротьба з "сірим" імпортом можлива лише за умови комплексного підходу, який поєднує правові, технічні та маркетингові інструменти. За її словами, ключовими факторами у цьому процесі є системність дій і злагоджена взаємодія всіх офіційних стейкхолдерів ринку.

Вона також підкреслила, що інвестиції у створення та вдосконалення системи захисту від неофіційного імпорту на рівні держави мають розглядатися не як витрати, а як стратегічно важливий компонент довгострокового розвитку. Такий підхід, на її думку, сприятиме досягненню сталих результатів у протидії "сірому" імпорту та забезпечить споживачам доступ до якісної, легальної продукції з належним сервісом і захистом прав.

Контекст

За оцінками експертів, щороку через "сірі" схеми постачання та продажу техніки Державний бюджет України недоотримує мільярди гривень. Проблема набуває дедалі більшого масштабу, охоплюючи не лише дрібних постачальників, а й великі торговельні мережі.

Так, раніше Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у діяльності торговельних мереж "Ябко" та Yabluka. З’ясувалося, що ці компанії використовували до 300 пов’язаних між собою фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Такий підхід дозволяв мінімізувати податкове навантаження та уникати відповідальності.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Згідно з оприлюдненою інформацією, техніка закуповується через посередників у країнах Південно-Східної Азії – здебільшого це нові або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають існування так званого "зеленого коридору" на митниці, що уможливлює безперешкодне переміщення вантажів.

Надалі техніка реалізується через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів. Це дозволяє продавцям уникати сплати податків і не видавати фіскальні чеки, зберігаючи основний обсяг операцій у тіні.

Масштаби нелегального імпорту техніки Apple також підтверджує журналіст-розслідувач Андрій Плінський. За його словами, щодня в Україну нелегально ввозять понад 5 тис. пристроїв. Лише за перший квартал 2025 року це спричинило втрати бюджету на понад 1,8 млрд грн. При цьому митні органи демонструють бездіяльність – обмежуються формальними звітами і не реагують належним чином на ситуацію. Офіційна статистика також вказує на значне розходження між кількістю імпортованих та активованих пристроїв. Так, у першому кварталі 2025 року було офіційно ввезено близько 48 тис. iPhone, тоді як мобільні оператори зареєстрували понад 250 тис. нових пристроїв. Це свідчить про те, що понад 80% техніки потрапляє до країни нелегально. Загальний обсяг ринку Apple у цей період оцінюється у понад 11 млрд грн, більша частина якого перебуває у тіні. Водночас митниця виявила лише 107 контрабандних пристроїв – що, за словами Плінського, є свідченням імітації боротьби з порушеннями.

Фахівці наголошують, що тіньовими схемами повинні зайнятися компетентні органи, зокрема Бюро економічної безпеки. Без системного втручання з боку держави бюджет продовжуватиме втрачати мільярди гривень щороку.