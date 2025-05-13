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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
16:08 • 19782 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

Київ • УНН

 • 19287 перегляди

Споживачі в Україні все більше стурбовані якістю техніки через зростання "сірого" імпорту. Експерти радять ретельно перевіряти покупки та продавців, щоб уникнути підробок.

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

В Україні зростає занепокоєння серед споживачів щодо якості та легальності побутової техніки й електроніки, навіть придбаної з фіскальним чеком та гарантією. На думку експертів, причина − стрімке зростання так званого "сірого" імпорту, пише УНН.

Деталі

За словами економічного експерта Олега Пендзина, за останні роки в Україні не проводилось повноцінних досліджень масштабів нелегального ринку електроніки, однак наразі практично вся побутова техніка на українському ринку − імпортна, а "сірий" сегмент справді переповнений товарами різних категорій − як преміальними, так і бюджетними.

Водночас останнє дослідження, проведене Європейською бізнес-асоціацією та партнерами, зафіксувало ключові наслідки сірих схем: нерівні умови конкуренції між легальними й нелегальними гравцями, втрати для державного бюджету, посилення корупційних ризиків і загрози для споживачів.

Через фактори ризику навіть офіційно оформлені покупки нерідко викликають сумніви у покупців. Своєю розповіддю про такий досвід поділилася з УНН дівчина, яка після придбання стайлеру Dyson в одній із відомих мереж, засумнівалася в оригінальності пристрою. Попри те, що вона отримала фіскальний чек її все одно не полишали сумніви. Перевірка приладу через офіційного представника бренду тривала понад два місяці і завершилася лише після звернення до штаб-квартири Dyson у Сингапурі, де підтвердили автентичність товару, причому, за словами покупчині, весь цей процес був емоційно виснажливим.

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І, як свідчать численні публікації у відкритому доступі, такі сумніви споживачів часто не безпідставні. У форумах, соціальних мережах і на спеціалізованих платформах з’являються скарги на підозрілі чеки, невідповідне пакування, відсутність інструкцій українською мовою або проблеми з гарантійним обслуговуванням. Усе це лише підсилює загальне відчуття недовіри − навіть у ситуаціях, які зовні виглядають як звичайні, легальні покупки.

Показовою є історія покупчині під ніком "Kettie", яка придбала акумуляторний пилосос Dyson Gen5detect Absolute в магазині "Ябко" в Одесі. Відгук опублікований на платформі. У ньому дівчина зазначила, що ще перед покупкою побачила на сайті інформацію про офіційну гарантію від виробника для гаджету, який хотіла придбати. Тому вже в процесі покупки, коли продавці запропонували додаткове платне розширення гарантії від магазину, покупчиня від нього відмовилася. Пізніше вона зареєструвала пристрій на сайті Dyson і справді отримала підтвердження гарантії на два роки. Приблизно через півроку пристрій почав працювати некоректно: щітки не обертались, виникли проблеми з вимкненням. Вважаючи це гарантійним випадком, користувачка звернулася до магазину, де їй спочатку запропонували оплатити доставку, а згодом повідомили, що техніку перевірятимуть фахівці мережі-продавця. Ще пізніше дівчині відповіли, що ремонт буде платним через "механічну" поломку, а прохання передати товар в офіційний сервіс Dyson залишили без чіткої відповіді.

Цікаво, що інший відгук на цій же платформі від користувача Богдана Соляника про негативний досвід придбання аксесуарів супроводжувався фото чека, який навіть на перший погляд не відповідає встановленому зразку – він взагалі не містить реквізитів, за якими можна було б здійснити перевірку через офіційні сервіси.

Покупчиня з Харкова на платформі vidhuk.ua повідомила про негативний досвід у магазині "Yabluka" (ТРЦ "Нікольський"), де придбала навушники AirPods 2. Товар не дали оглянути до покупки, а в магазині було погане освітлення, тому дефект – синю пляму на одному з навушників — вона помітила вже після виходу. Повернувшись до магазину, вона вимагала повернення коштів, однак їй запропонували лише написати заяву й чекати. Пізніше сервісний центр запропонував замінити один навушник, при цьому спілкування, за словами клієнтки, було грубим і зневажливим. Сумніви щодо автентичності товару залишились, а вирішення конфлікту, ймовірно, потребуватиме судового розгляду.

Ці випадки, як і багато інших прикладів негативного досвіду придбання техніки, формують у споживачів відчуття невизначеності та знижують рівень довіри до ринку загалом. Проблеми із супровідними документами, гарантійним обслуговуванням чи умовами придбання нерідко викликають запитання – звідки походить товар і наскільки прозорими є умови його реалізації.

На тлі експертних оцінок щодо зростання обсягів "сірого" імпорту в Україні ситуація загалом завдає шкоди не лише покупцям, які й без того перебувають у стані підвищеної тривожності через воєнний час, а й добросовісному бізнесу, що працює відповідно до закону. Адже загальний фон недовіри посилюється, що негативно впливає як на споживчий досвід, так і на економічну стабільність і добробут громадян.

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Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун радить ретельно обирати місце де ви здійснюєте покупку, адже саме це є головним критерієм безпеки.

"Якщо пристрій придбано в офіційному магазині з перевіреною репутацією, ймовірність отримати оригінальний товар значно вища. Натомість, якщо покупка здійснюється, умовно кажучи, "на базарі", ризики натрапити на неякісну або контрафактну продукцію суттєво зростають. (…) Для перевірки оригінальності варто скористатися офіційними сервісами виробників: наприклад, компанія Apple надає можливість ввести серійний номер із коробки на своєму сайті, щоб переконатися, що пристрій справді випущений компанією та дізнатися дату виробництва. Подібні сервіси мають і інші бренди, зокрема Samsung", − зазначив Корсун.

Базовими кроками для перевірки покупки можуть також бути перевірка фіскального чеку на офіційному сайті Державної податкової служби України. Це допоможе пересвідчитися, що покупка була проведена через офіційно зареєстровану касу, а не здійснена в обхід податкового обліку.

Крім того, у випадку придбання смартфонів, планшетів або іншої техніки з модулем зв’язку, рекомендується перевірити IMEI-код пристрою. Це можна зробити за допомогою міжнародного онлайн-сервісу imei.info, який надає загальну інформацію про пристрій за його унікальним кодом, або ж скористатися офіційним порталом МВС України, який дозволяє з’ясувати, чи не внесено пристрій до бази викрадених або заблокованих.

Щодо продукції Apple, зокрема iPhone, одним із додаткових способів перевірити легальність ввезення є звірка серійного номера пристрою на сайті авторизованого сервісного центру компанії в Україні.

Нагадаємо

За оцінками експертів, щороку через "сірі" схеми постачання та продажу техніки Державний бюджет України недоотримує мільярди гривень. Раніше Державна податкова служба виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у діяльності торговельних мереж "Ябко" та Yabluka. Як з’ясувалося, ці мережі використовували до 300 пов’язаних між собою ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло мінімізувати податкове навантаження.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Фахівці зазначають, цими тіньовими схемами мають зайнятися відповідні органи - саме правоохоронці, зокрема, Бюро економічної безпеки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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