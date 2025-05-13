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"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
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"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

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"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

Киев • УНН

 • 10190 просмотра

Потребители в Украине все больше обеспокоены качеством техники из-за роста "серого" импорта. Эксперты советуют тщательно проверять покупки и продавцов, чтобы избежать подделок.

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

В Украине растет обеспокоенность среди потребителей относительно качества и легальности бытовой техники и электроники, даже приобретенной с фискальным чеком и гарантией. По мнению экспертов, причина − стремительный рост так называемого "серого" импорта, пишет УНН.

Детали

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, за последние годы в Украине не проводилось полноценных исследований масштабов нелегального рынка электроники, однако сейчас практически вся бытовая техника на украинском рынке − импортная, а "серый" сегмент действительно переполнен товарами разных категорий − как премиальными, так и бюджетными.

В то же время последнее исследование, проведенное Европейской бизнес-ассоциацией и партнерами, зафиксировало ключевые последствия серых схем: неравные условия конкуренции между легальными и нелегальными игроками, потери для государственного бюджета, усиление коррупционных рисков и угрозы для потребителей.

Из-за факторов риска даже официально оформленные покупки нередко вызывают сомнения у покупателей. Своим рассказом о таком опыте поделилась с УНН девушка, которая после приобретения стайлера Dyson в одной из известных сетей, засомневалась в оригинальности устройства. Несмотря на то, что она получила фискальный чек ее все равно не покидали сомнения. Проверка прибора через официального представителя бренда длилась более двух месяцев и завершилась только после обращения в штаб-квартиру Dyson в Сингапуре, где подтвердили подлинность товара, причем, по словам покупательницы, весь этот процесс был эмоционально изнурительным.

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И, как свидетельствуют многочисленные публикации в открытом доступе, такие сомнения потребителей часто не безосновательны. В форумах, социальных сетях и на специализированных платформах появляются жалобы на подозрительные чеки, несоответствующую упаковку, отсутствие инструкций на украинском языке или проблемы с гарантийным обслуживанием. Все это лишь усиливает общее ощущение недоверия − даже в ситуациях, которые внешне выглядят как обычные, легальные покупки.

Показательной является история покупательницы под ником "Kettie", которая приобрела аккумуляторный пылесос Dyson Gen5detect Absolute в магазине "Ябко" в Одессе. Отзыв опубликован на платформе. В нем девушка отметила, что еще перед покупкой увидела на сайте информацию об официальной гарантии от производителя для гаджета, который хотела приобрести. Поэтому уже в процессе покупки, когда продавцы предложили дополнительное платное расширение гарантии от магазина, покупательница от него отказалась. Позже она зарегистрировала устройство на сайте Dyson и действительно получила подтверждение гарантии на два года. Примерно через полгода устройство начало работать некорректно: щетки не вращались, возникли проблемы с выключением. Считая это гарантийным случаем, пользовательница обратилась в магазин, где ей сначала предложили оплатить доставку, а впоследствии сообщили, что технику будут проверять специалисты сети-продавца. Еще позже девушке ответили, что ремонт будет платным из-за "механической" поломки, а просьбу передать товар в официальный сервис Dyson оставили без четкого ответа.

Интересно, что другой отзыв на этой же платформе от пользователя Богдана Соляника о негативном опыте приобретения аксессуаров сопровождался фото чека, который даже на первый взгляд не соответствует установленному образцу – он вообще не содержит реквизитов, по которым можно было бы осуществить проверку через официальные сервисы.

Покупательница из Харькова на платформе vidhuk.ua сообщила о негативном опыте в магазине "Yabluka" (ТРЦ "Никольский"), где приобрела наушники AirPods 2. Товар не дали осмотреть до покупки, а в магазине было плохое освещение, поэтому дефект – синее пятно на одном из наушников — она заметила уже после выхода. Вернувшись в магазин, она потребовала возврата средств, однако ей предложили лишь написать заявление и ждать. Позже сервисный центр предложил заменить один наушник, при этом общение, по словам клиентки, было грубым и пренебрежительным. Сомнения относительно подлинности товара остались, а решение конфликта, вероятно, потребует судебного разбирательства.

Эти случаи, как и многие другие примеры негативного опыта приобретения техники, формируют у потребителей ощущение неопределенности и снижают уровень доверия к рынку в целом. Проблемы с сопроводительными документами, гарантийным обслуживанием или условиями приобретения нередко вызывают вопросы – откуда происходит товар и насколько прозрачными являются условия его реализации.

На фоне экспертных оценок относительно роста объемов "серого" импорта в Украине ситуация в целом наносит ущерб не только покупателям, которые и без того находятся в состоянии повышенной тревожности из-за военного времени, но и добросовестному бизнесу, работающему в соответствии с законом. Ведь общий фон недоверия усиливается, что негативно влияет как на потребительский опыт, так и на экономическую стабильность и благосостояние граждан.

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Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун советует тщательно выбирать место, где вы совершаете покупку, ведь именно это является главным критерием безопасности.

"Если устройство приобретено в официальном магазине с проверенной репутацией, вероятность получить оригинальный товар значительно выше. Зато, если покупка осуществляется, условно говоря, "на базаре", риски натолкнуться на некачественную или контрафактную продукцию существенно возрастают. (…) Для проверки оригинальности стоит воспользоваться официальными сервисами производителей: например, компания Apple предоставляет возможность ввести серийный номер из коробки на своем сайте, чтобы убедиться, что устройство действительно выпущено компанией и узнать дату производства. Подобные сервисы есть и у других брендов, в частности Samsung", − отметил Корсун.

Базовыми шагами для проверки покупки могут также быть проверка фискального чека на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины. Это поможет убедиться, что покупка была проведена через официально зарегистрированную кассу, а не совершена в обход налогового учета.

Кроме того, в случае приобретения смартфонов, планшетов или другой техники с модулем связи, рекомендуется проверить IMEI-код устройства. Это можно сделать с помощью международного онлайн-сервиса imei.info, который предоставляет общую информацию об устройстве по его уникальному коду, или же воспользоваться официальным порталом МВД Украины, который позволяет выяснить, не внесено ли устройство в базу угнанных или заблокированных.

Что касается продукции Apple, в частности iPhone, одним из дополнительных способов проверить легальность ввоза является сверка серийного номера устройства на сайте авторизованного сервисного центра компании в Украине.

Напомним

По оценкам экспертов, ежегодно из-за "серых" схем поставки и продажи техники Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен. Ранее Государственная налоговая служба выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в деятельности торговых сетей "Ябко" и Yabluka. Как выяснилось, эти сети использовали до 300 связанных между собой ФЛП на упрощенной системе налогообложения, что позволяло минимизировать налоговую нагрузку.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Специалисты отмечают, этими теневыми схемами должны заняться соответствующие органы - именно правоохранители, в частности, Бюро экономической безопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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