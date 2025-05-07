В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

"Сірий" ринок електроніки в Україні формується переважно за рахунок імпорту, зокрема смартфонів, ноутбуків, побутової техніки, а також товарів подвійного призначення для виробництва дронів. Про це повідомив економічний експерт Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі УНН.

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За словами експерта, за останні роки в Україні не проводилися повноцінні дослідження щодо масштабів сірого ринку електроніки, а всі наявні дані та дослідження ґрунтуються на матеріалах 2020-2021 років.

Водночас за словами економіста в Україні практично не виробляється побутова електроніка, і вся вона є імпортною. Ввозяться різні види і моделі техніки, як преміальні, так бюджетні, однак є багато питань до офіційності цих надходжень.

Все везуть, але в дійсності питання в іншому – питання в тому, яким чином це заходить на територію України? - наголосив Пендзин.

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

Експерт додав, що ситуацію ускладнює й той факт, що через війну в Україні виник новий великий сегмент − електроніка, що використовується для збірки дронів та у військовій техніці, але вичерпно диференціювати товари за сегментами в загальному аналізі складно.

На сьогоднішній момент оцей величезний вал, який йде імпорту Україну, він перемішаний. Тобто є речі, які заходять по статті потреби військово-промислового комплексу, а що там є в реально, сказати надзвичайно важко - зазначив Пензин.

У підсумку експерт зауважив, що нелегальний ринок дійсно переповнений, і в цьому контексті важливим є не лише асортимент товарів, що завозяться, а й ті схеми, які використовуються для їх імпорту. Він підкреслив, що ключовим завданням є розробка ефективних механізмів протидії таким схемам, аби держава не втрачала податкові надходження.

Нагадаємо

За оцінками Американської торгової палати втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів.

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягали на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки в Україні.

Додамо

Цікаво що походження терміну "сіра техніка" означає товари легального походження, які завозяться в країну поза офіційними каналами − без сплати податків, мита або сертифікації. Назва походить від поняття "сірий ринок" (англ. grey market), що описує проміжну зону між легальним ("білим") і нелегальним ("чорним") ринком. Такі товари часто коштують дешевше, але несуть ризики для споживачів − зокрема, відсутність гарантійного обслуговування та сервісної підтримки.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Водночас нещодавно Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.