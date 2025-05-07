В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

"Серый" рынок электроники в Украине формируется преимущественно за счет импорта, в частности смартфонов, ноутбуков, бытовой техники, а также товаров двойного назначения для производства дронов. Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, за последние годы в Украине не проводились полноценные исследования относительно масштабов серого рынка электроники, а все имеющиеся данные и исследования основываются на материалах 2020-2021 годов.

В то же время по словам экономиста в Украине практически не производится бытовая электроника, и вся она является импортной. Ввозятся различные виды и модели техники, как премиальные, так и бюджетные, однако есть много вопросов к официальности этих поступлений.

Все везут, но в действительности вопрос в другом – вопрос в том, каким образом это заходит на территорию Украины? - подчеркнул Пендзин.

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

Эксперт добавил, что ситуацию осложняет и тот факт, что из-за войны в Украине возник новый большой сегмент − электроника, используемая для сборки дронов и в военной технике, но исчерпывающе дифференцировать товары по сегментам в общем анализе сложно.

На сегодняшний момент этот огромный вал, который идет в импорт в Украину, он перемешан. То есть есть вещи, которые заходят по статье потребности военно-промышленного комплекса, а что там есть в реально, сказать чрезвычайно трудно - отметил Пензин.

В итоге эксперт заметил, что нелегальный рынок действительно переполнен, и в этом контексте важным является не только ассортимент ввозимых товаров, но и те схемы, которые используются для их импорта. Он подчеркнул, что ключевой задачей является разработка эффективных механизмов противодействия таким схемам, чтобы государство не теряло налоговые поступления.

Напомним

По оценкам Американской торговой палаты потери госбюджета от функционирования теневого рынка только отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФЛП.

Европейская Бизнес Ассоциация и ее Комитет по вопросам бытовой электротехники настаивали на необходимости принятия неотложных мер для борьбы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники в Украине.

Добавим

Интересно что происхождение термина "серая техника" означает товары легального происхождения, которые завозятся в страну вне официальных каналов − без уплаты налогов, пошлины или сертификации. Название происходит от понятия "серый рынок" (англ. grey market), описывающий промежуточную зону между легальным ("белым") и нелегальным ("черным") рынком. Такие товары часто стоят дешевле, но несут риски для потребителей − в частности, отсутствие гарантийного обслуживания и сервисной поддержки.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

В то же время недавно Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.