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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы
05:00 • 3608 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Киев • УНН

 • 3142 просмотра

Сегодня в Бильбао «Тоттенхэм» и «МЮ» сыграют в финале Лиги Европы. Победитель не только завоюет трофей, но и получит путевку в Лигу Чемпионов.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Уже сегодня, 21 мая, на стадионе "Эстадио Сан-Мамес" в испанском Бильбао определится победитель Лиги Европы. В финале сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Этот поединок станет также принципиальным, ведь позволит не только "забрать" трофей, но и попасть в следующем сезоне в розыгрыш Лиги Чемпионов, учитывая результаты обеих команд в нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги, пишет УНН.

Сегодня определится первый обладатель еврокубкового трофея - кубка Лиги Европы, за который посоревнуются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды в нынешнем сезоне не впечатляют своими результатами, о чем говорит турнирное положение обеих в Английской Премьер-лиге.

"Тоттенхэм" в АПЛ расположился на 4 месте с конца, а "МЮ" на 5 с конца, опережая "шпор" на одно очко.

"Тоттенхэм"

Лондонский коллектив попал в Лигу Европы благодаря занятому 5 месту в АПЛ сезона 2023/2024, что позволяет попасть в групповой этап Лиги Европы сразу напрямую.

Путь к финалу

В этом году была изменена концепция проведения группового этапа еврокубков. Вместо 8 групп, как было ранее, была создана только одна группа, в которой принимали участие 36 команд. "Тоттенхэм" уверенно прошел групповой этап, заняв 4 место в таблице - 5 побед, две ничьи, одно поражение.

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Что интересно, именно "Тоттенхэм" является первым обладателем Кубка УЕФА (бывшее название Лиги Европы), а в целом "шпоры" дважды становились обладателем Кубка УЕФА - в сезонах 1971/1972 годов и 1983/1984 годов.

Благодаря занятому 4 месту в группе, клуб из северного Лондона попал сразу в 1/8 финала, где встретился с голландским "АЗ".

В первом поединке победу одержала именно нидерландская команда - 1:0, а единственный мяч в той встрече забил в собственные ворота полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Бергвалль.

Уже в ответном матче "Тоттенхэм" удачно разобрался с "АЗ", одержав уверенную победу - 3:1. Дубль оформил Уилсон Одобер, а еще один гол на свой счет записал Джеймс Мэддисон. За "АЗ" отличился Пер Копмейнерс.

В 1/4 "Тоттенхэм" попал на немецкий "Айнтрахт". В первом поединке команды "расписали" ничью - 1:1. Форвард "Айнтрахта" Юго Экитике уже на 6 минуте открыл счет, а через 20 минут крайний защитник "шпор" Педро Порро сравнял счет.

В матче-ответе "Тоттенхэм" благодаря голу Доминика Соланке с пенальти одержал минимальную победу над немецким клубом и вышел в 1/2 финала.

В полуфинале "Тоттенхэму" попала команда-сенсация - норвежский "Буде/Глимт", однако чуда не произошло - в первом матче лондонцы уверенно переиграли норвежцев - 3:1. Голами отличились Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке. "Буде/Глимт" смог только на гол престижа, который забил Ульрик Салтнес.

В ответном матче "Тоттенхэм" уверенно разобрался с норвежцами - 2:0. Голы на свой счет записали Соланке и Порро.

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"Манчестер Юнайтед"

Стоит начать с того, что "МЮ" мог даже и не попасть в группу Лиги Европы. В розыгрыше АПЛ сезона 2023/2024 "красные дьяволы" заняли только 8 место, которое не позволяло попасть в еврокубки, однако все изменилось 25 мая 2024-го, на "Уэмбли", когда "МЮ" обыграл заклятого врага "Манчестер Сити" - 2:1 в финале Кубка Англии, что позволило подопечным Эрика тен Хага выступать в групповом этапе Лиги Европы.

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Путь к финалу

В группе "Манчестер Юнайтед" занял третье место, пройдя групповой этап без поражений - 5 побед и 3 ничьи. Как и в случае с "Тоттенхэмом", "манкунианцы" вышли сразу в 1/8, где встретились с "Реал Сосьедад".

Первый поединок завершился ничьей - 1:1. Сначала форвард "МЮ" Джошуа Зиркзе открыл счет, а Микель Оярсабаль сравнял с пенальти.

Уже в ответном матче "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с испанцами, хоть и проигрывал по ходу матча. Сначала Оярсабаль с пенальти вывел "Реал Сосьедад" вперед, а дальше авансцену вышел капитан "красных" Бруно Фернандеш, который оформил хет-трик, и еще один гол забил Диего Далот.

В четвертьфинале "МЮ" выпал французский "Лион". Первый поединок завершился боевой ничьей - 2:2. Нападающий "Лиона" Тьяго Альмада сначала открыл счет, а под занавес первого тайма Лени Йоро сравнял счет на табло.

За две минуты до конца основного матча Зиркзе вывел свою команду вперед, а на 5 добавленной минуте, полузащитник "Лиона" Раян Шеркив сравнял счет.

В матче-ответе разыгралась настоящая драма. Команды наколотили аж 9 голов на двоих. "Манчестер" благодаря голам Мануэля Угарте и Далота вел 2:0 до конца первого тайма. Во втором тайме "Лиону" удалось сравнять - голы на счету Корентина Толиссо и Нико Тальяфико.

Уже в третьем тайме, благодаря голу Шерки, "Лион", который играл в меньшинстве, выходит вперед. За 5 минут Александр Лаказетт удваивает преимущество французов, и ставит под сомнение проход "МЮ" дальше.

Однако "красным дьяволам" удается перевернуть ход матча с ног на голову - сначала Фернандеш с пенальти сократил отставание своей команды, за 6 минут Кобби Мейну сравнивает счет, а еще через минуту Гарри Магвайр выводит свою команду вперед. Финальный свисток фиксирует победу "Манчестера" - 5:4.

В полуфинале "МЮ" встречается с "Атлетиком" из Бильбао. Это противостояние было принципиальным для испанцев, ведь финал турнира пройдет именно на стадионе "Атлетика" "Эстадио Сан-Мамес".

Однако чуда не случается. В первом матче "Манчестер" уверенно разбирается с "Атлетиком" - 3:0. Голы на счету Каземиро, а также дубль оформил Фернандеш.

Матч-ответ похож на первый поединок, ведь в этом матче "МЮ" уверенно побеждает испанцев - 4:1 и выходит в финал. Дубль оформил Мейсон Маунт и по голу отметились Каземиро и Расмус Гуйленн. За "Атлетик" единственный гол забил Микель Хаурегисар.

Как отмечалось выше, хоть и "МЮ" не блещет результатами в АПЛ, "красные дьяволы" являются единственной командой в Европе, которая еще ни разу не проиграла в еврокубках.

За последние 10 лет, "МЮ" дважды играл в финале Лиги Европы. В сезоне 2016/2017 подопечные Жозе Моуриньо переиграли в финале "Аякс" - 2:0, а в финале сезона 2020/2021 уступили испанскому "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти.

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Перед матчем

Поединок на стадионе "Эстадио Сан-Мамес" стартует в 22:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO по подписке Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL.

Команды к поединку подходят в разных настроениях. Тренер "Манчестера" Рубен Аморим заявлял, что для такого клуба, как "Манчестер Юнайтед" этот сезон все равно провален и извинялся за результаты команды.

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Анге Постекоглу, коуч "Тоттенхэма", наоборот, считает, что несмотря на провал в чемпионате победа в Лиге Европы может принести радость и заветный трофей для "шпор".

Победа в турнире имеет также дополнительную мотивацию, ведь позволит не только забрать заветный трофей, но и пробиться в Лигу Чемпионов, в которую обе команды уже никак не попадают из-за турнирного положения в АПЛ.

"У нас было много неудач в этом сезоне. Надо это признать. Даже в Европе на ранних стадиях нам приходилось иногда выпускать молодежь в гостевых матчах и добиваться результатов. Мы весь год сталкивались с трудностями, которые в основном были связаны с травмами. В еврокубковых матчах ребята четко понимали, что надо делать. Они не позволяли шуму и другим вещам отвлекать себя от возможности сделать что-то особенное в Европе. С самого первого дня мы верили, что можем успешно выступить в этом турнире. И надо сказать, что эта вера проходила через испытания на всем нашем пути к этому финалу", - заявлял перед финалом Постекоглу.

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Он отмечал, что для команды главное тщательно подготовиться к финалу.

"Нам будет противостоять "МЮ" на пике своей формы. Именно хорошая подготовка дает шанс. Нельзя полагаться на то, что работало в предыдущих матчах. Тогда может сложиться ложное представление, будто ты уже знаешь, что будет нужно в день игры. В финале мы должны сыграть мощно именно как команда, чтобы победить такого сильного соперника. Если этого не получится, успеха не достичь", - отмечал коуч.

Аморим накануне финала заявлял, что его команда не собирается побеждать только за счет "физики".

"Независимо от результатов наших прошлых встреч с "Тоттенхэмом", уже сам тот факт, что мы с ним играли в этом сезоне, помогает мне готовиться. А я могу помочь своим футболистам. Будет очень тяжело. Мы не собираемся побеждать только за счет "физики". Например, в матчах против "Реал Сосьедад" мы знали, что его игроки очень хороши технически, у них очень динамичный стиль. Но я знал, что во время игры с упором на "физику" нам будет комфортнее. В этом случае ситуация иная, но мы будем готовы. Думаю, это было бы очень важно для болельщиков (победа в финале - ред.). Для наших болельщиков. Им нужна эта победа, ведь после этого они будут смотреть на тренера иначе, потому что это будет означать для них возвращение в Лигу чемпионов", - отмечал Аморим.

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Отметим, что в нынешнем сезоне "Тоттенхэм" и "МЮ" встречались трижды, и во всех случаях победу праздновали подопечные Постекоглу.

Также стоит отметить, что команды подходят к поединку с серьезными потерями. "Манчестеру" в финале не помогут Далот, Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес, Йоро и Зиркзе.

За "Тоттенхэм" точно не сыграют Бергвалль, Раду Дрегушин, Деян Кулусевски, Мэддисон, Серхио Регилон и Тимо Вернер.

Букмекеры отдают незначительную победу "Манчестер Юнайтед", на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом - 2,5. На победу "Тоттенхэма" в основное время – 2,9. На то, что "Тоттенхэм" выиграет Лигу Европы – 2,1, а на то, что "МЮ" заберет трофей - 1,8.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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