«МЮ» установил антирекорд за 131 год: тренер назвал команду »худшей в истории»

«Манчестер Юнайтед» потерпел 10 поражений в 22 играх. Рубен Аморим откровенно признался, что его назначение в ноябре 2024 года не решило кризиса в команде.

Передает УНН со ссылкой на footboom.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел очередное домашнее поражение в британской Премьер-Лиге, на этот раз от «Брайтона» (1:3), углубив текущий кризис.

Мы, пожалуй, худшая команда в истории клуба. Мы должны осознать это и, прежде всего, изменить - сказал главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим после игры.

Португальский тренер обрушился с резкой критикой на своих игроков и тренерский штаб.

Также Аморим откровенно признался, что его назначение не решило кризиса в команде и что его результаты даже хуже, чем у Эрика тен Хега, которого уволили, чтобы освободить место для него.

«Представьте, что это означает для болельщика «Манчестер Юнайтед» и для меня. Новый тренер проигрывает больше, чем предыдущий. Я полностью это осознаю», - отметил он.

Справка

Впервые с сезона 1989/1990 «Юнайтед» проиграл 10 из первых 22 матчей в Премьер-Лиге. Поражение от «Брайтона» стало для «Юнайтед» шестым дома.

Последний раз «красные дьяволы» проигрывали столько игр на своем стадионе 131 год назад. Тогда клуб впервые вылетел из Первого дивизиона под своим первоначальным названием «Ньютон Хит» в конце сезона 1893/94.

Напомним,

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на утечку информации о стартовом составе команды перед матчем с «Манчестер Сити». Несмотря на утечку, «МЮ» одержал победу 2:1.

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