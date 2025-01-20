"МЮ" встановив антирекорд за 131 рік: тренер назвав команду "найгіршою в історії"

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"Манчестер Юнайтед" зазнав 10 поразок у 22 іграх сезону, включаючи 6 домашніх. Тренер Рубен Аморім різко розкритикував команду, назвавши її потенційно найгіршою в історії клубу.

"Манчестер Юнайтед" зазнав 10 поразок у 22 іграх. Рубен Аморім відверто зізнався, що його призначення у листопаді 2024 року не вирішило кризи в команді.

Передає УНН з посиланням на footboom.

У неділю "Манчестер Юнайтед" зазнав чергової домашньої поразки у британській Прем'єр-Лізі, цього разу від "Брайтона" (1:3), поглибивши поточну кризу.

Ми, мабуть, найгірша команда в історії клубу. Ми повинні усвідомити це і, перш за все, змінити

- сказав головний тренер "Юнайтед" Рубен Аморім після гри.

Португальський тренер обрушився з різкою критикою на своїх гравців і тренерський штаб.

Також Аморім відверто зізнався, що його призначення не вирішило кризи в команді і що його результати навіть гірші, ніж у Еріка тен Хега, якого звільнили, щоб звільнити місце для нього.

"Уявіть, що це означає для вболівальника "Манчестер Юнайтед" і для мене. Новий тренер програє більше, ніж попередній. Я повністю це усвідомлюю", - зазначив він.

Довідка

Вперше з сезону 1989/1990 "Юнайтед" програв 10 з перших 22 матчів у Прем'єр-Лізі. Поразка від "Брайтона" стала для "Юнайтед" шостою вдома.

Востаннє "червоні дияволи" програвали стільки ігор на власному стадіоні 131 рік тому. Тоді клуб вперше вилетів з Першого дивізіону під своєю первісною назвою "Ньютон Хіт" наприкінці сезону 1893/94.

Нагадаємо

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім відреагував на витік інформації про стартовий склад команди перед матчем з "Манчестер Сіті". Попри витік, "МЮ" здобув перемогу 2:1.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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