"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Уже сьогодні, 21 травня, на стадіон "Естадіо Сан-Мамес" в іспанському Більбао визначить переможець Ліги Європи. В фіналі зійдуться англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Цей поєдинок стане також принциповим, адже дозволить не лише "забрати" трофей, а й потрапити в наступному сезоні до розіграшу Ліги Чемпіонів, враховуючи результати обох команд в нинішньому розіграші Англійської Прем’єр-ліги, пише УНН.

Сьогодні визначиться перший володар єврокубкового трофею - кубку Ліги Європи, за який позмагаються "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Обидві команди в нинішньому сезоні не вражають своїми результатами, про що говорить турнірне положення обох в Англійській Прем’єр-лізі.

"Тоттенгем" в АПЛ розташувався на 4 місці з кінця, а "МЮ" на 5 з кінця, випереджаючи "шпор" на одне очко.

"Тоттенгем"

Лондонський колектив потрапив до Ліги Європи завдяки зайнятому 5 місцю в АПЛ сезону 2023/2024, що дає змогу потрапити до групового етапу Ліги Європи одразу напряму.

Шлях до фіналу

В цьому році було змінено концепцію проведення групового етапу єврокубків. Замість 8 груп, як було раніше, було створено лише одну групу, в якій брали участь 36 команд. "Тоттенгем" впевнено пройшов груповий етап, зайнявши 4 місце в таблиці - 5 перемог, дві нічиї, одна поразка.

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Що цікаво, саме "Тоттенгем" є першим володарем Кубку УЄФА (колишня назва Ліги Європи), а загалом "шпори" двічі ставали володарем Кубку УЄФА - в сезонах 1971/1972 років та 1983/1984 років.

Завдяки зайнятому 4 місцю в групі, клуб із північного Лондона потрапив одразу до 1/8 фіналу, де зустрівся з голандським "АЗ".

У першому поєдинку перемогу здобула саме нідерландська команда - 1:0, а єдиний м’яч у тій зустрічі забив у власні ворота півзахисник "Тоттенгема" Лукас Бергвалль.

Вже у матчі відповіді "Тоттенгем" вдало розібрався з "АЗ", здобувши впевнену перемогу - 3:1. Дубль оформив Вілсон Одобер, а ще один гол на свій рахунок записав Джеймс Меддісон. За "АЗ" відзначився Пер Копмейнерс.

У 1/4 "Тоттенгем" потрапив на німецький "Айнтрахт". В першому поєдинку команди "розписали" нічию - 1:1. Форвард "Айнтрахту" Юго Екітіке вже на 6 хвилині відкрив рахунок, а за 20 хвилин крайній захисник "шпор" Педро Порро зрівняв рахунок.

У матчі-відповіді "Тоттенгем" завдяки голу Домініка Соланке з пенальті здобув мінімальну перемогу над німецьким клубом та вийшов до 1/2 фіналу.

В півфіналі "Тоттенгему" потрапила команда-сенсація - норвезький "Буде/Глімт", проте дива не сталося - в першому матчі лондонці впевнено переграли норвежців - 3:1. Голами відзначились Бреннан Джонсон, Джеймс Меддісон та Домінік Соланке. "Буде/Глімт" спромігся лише на гол престижу, який забив Ульрік Салтнес.

В матчі-відповіді "Тоттенгем" впевнено розібрався з норвежцями - 2:0. Голи на свій рахунок записали Соланке та Порро.

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"Манчестер Юнайтед"

Варто розпочати з того, що "МЮ" міг навіть і не потрапити до групи Ліги Європи. В розіграши АПЛ сезону 2023/2024 "червоні дияволи" зайняли лише 8 місце, яке не дозволяло потрапити в єврокубки, проте все змінилося 25 травня 2024-го, на "Вемблі", коли "МЮ" обіграв заклятого ворога "Манчестер Сіті" - 2:1 в фіналі Кубку Англію, що дозволило підопічним Еріка тен Гага виступати в груповому етапі Ліги Європи.

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Шлях до фіналу

У групі "Манчестер Юнайтед" зайняв третє місце, пройшовши груповий етап без поразок - 5 перемог та 3 нічиї. Як і у випадку з "Тоттенгемом", "манкуніанці" вийшли одразу до 1/8, де зустрілися із "Реал Сосьєдад".

Перший поєдинок завершився нічиєю - 1:1. Спочатку форвард "МЮ" Джошуа Зіркзе відкрив рахунок, а Мікель Оярсабаль зрівняв з пенальті.

Уже у матчі-відповіді "Манчестер Юнайтед" впевнено розібрався з іспанцями, хоч і програвав по ходу матчу. Спочатку Оярсабаль з пенальті вивів "Реал Сосьєдад" вперед, а далі авансцену вийшов капітан "червоних" Бруно Фернандеш, який оформив хет-трик, і ще один гол забив Дієго Далот.

У чвертьфіналі "МЮ" випав французький "Ліон". Перший поєдинок завершився бойовою нічиєю - 2:2. Нападник "Ліона" Тьяго Альмада спочатку відкрив рахунок, а під завісу першого тайму Лені Йоро зрівняв рахунок на табло.

За дві хвилини до кінця основного матчу Зіркзе вивів свою команду вперед, а на 5 доданій хвилині, півзахисник "Ліону" Раян Шерків зрівняв рахунок.

У матчі-відповіді розігралася справжня драма. Команди наколотили аж 9 голів на двох. "Манчестер" завдяки голам Мануеля Угарте та Далота вів 2:0 до кінця першого тайму. В другому таймі "Ліону" вдалося зрівняти - голи на рахунку Корентіна Толіссо та Ніко Тальяфіко.

Вже у третьому таймі, завдяки голу Шеркі, "Ліон", який грав у меншості, виходить вперед. За 5 хвилин Александр Лаказетт подвоює перевагу французів, та ставить під сумнів прохід "МЮ" далі.

Однак "червоним дияволам" вдається перевернути хід матчу з ніг на голову - спочатку Фернандеш з пенальті скоротив відставання своєї команди, за 6 хвилин Коббі Мейну зрівнює рахунок, а ще за хвилину Гаррі Магвайр виводить свою команду вперед. Фінальний свисток фіксує перемогу "Манчестера" - 5:4.

У півфіналі "МЮ" зустрічається з "Атлетіком" із Більбао. Це протистояння було принциповим для іспанців, адже фінал турніру пройде саме на стадіоні "Атлетіка" "Естадіо Сан-Мамес".

Проте дива не стається. В першому матчі "Манчестер" впевнено розбирається з "Атлетіком" - 3:0. Голи на рахунку Каземіро,а також дубль оформив Фернандеш.

Матч-відповідь схожий на перший поєдинок, адже в цьому матчі "МЮ" впевнено перемагає іспанів - 4:1 та виходить до фіналу. Дубль оформив Мейсон Маунт та по голу відзначилися Каземіро та Расмус Гуйленн. За "Атлетік" єдиний гол забив Мікель Хаурегісар.

Як зазначалося вище, хоч і "МЮ" не виблискує результатами в АПЛ, "червоні дияволи" є єдиною командою в Європі, яка ще жодного разу не програла в єврокубках.

За останні 10 років, "МЮ" двічі грав у фіналі Ліги Європи. У сезоні 2016/2017 підопічні Жозе Моуріньо переграли у фіналі "Аякс" - 2:0, а у фіналі сезону 2020/2021 поступилися іспанському "Вільяреал" в серії післяматчевих пенальті.

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Перед матчем

Поєдинок на стадіоні "Естадіо Сан-Мамес" стартує о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Команди до поєдинку підходять в різних настроях. Тренер "Манчестера" Рубен Аморім заявляв, що для такого клубу, як "Манчестер Юнайтед" цей сезон все одно провалений та перепрошував за результати команди.

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Анге Постекоглу, коуч "Тоттенгема", навпаки, вважає, що попри провал в чемпіонаті перемога в Лізі Європи може принести радість та омріяний трофей для "шпор".

Перемога в турнірі має також додаткову мотивацію, адже дозволить не лише забрати омріяний трофей, а й пробитися до Ліги Чемпіонів, в яку обидві команди вже ніяк не потрапляють через турнірне положення в АПЛ.

"У нас було багато невдач у цьому сезоні. Треба це визнати. Навіть у Європі на ранніх стадіях нам доводилося іноді випускати молодь у гостьових матчах і досягати результатів. Ми весь рік стикалися з труднощами, які в основному були пов'язані з травмами. У єврокубкових матчах хлопці чітко розуміли, що треба робити. Вони не дозволяли галасу та іншим речам відволікати себе від можливості зробити щось особливе в Європі. Із самого першого дня ми вірили, що можемо успішно виступити в цьому турнірі. І треба сказати, що ця віра проходила через випробування на всьому нашому шляху до цього фіналу", - заявляв перед фіналом Постекоглу.

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Він зазначав, що для команди головне ретельно підготуватися до фіналу.

"Нам протистоятиме "МЮ" на піку своєї форми. Саме хороша підготовка дає шанс. Не можна покладатися на те, що працювало в попередніх матчах. Тоді може скластися хибне уявлення, ніби ти вже знаєш, що буде потрібно в день гри. У фіналі ми маємо зіграти потужно саме як команда, щоб перемогти такого сильного суперника. Якщо цього не вийде, успіху не досягти", - зазначав коуч.

Аморім напередодні фіналу заявляв, що його команда не збирається перемагати тільки за рахунок "фізики".

"Незалежно від результатів наших минулих зустрічей із "Тоттенгемом", уже сам той факт, що ми з ним грали в цьому сезоні, допомагає мені готуватися. А я можу допомогти своїм футболістам. Буде дуже важко. Ми не збираємося перемагати тільки за рахунок "фізики". Наприклад, у матчах проти "Реал Сосьєдад" ми знали, що його гравці дуже хороші технічно, у них дуже динамічний стиль. Але я знав, що під час гри з упором на "фізику" нам буде комфортніше. У цьому випадку ситуація інша, але ми будемо готові. Думаю, це було б дуже важливо для вболівальників (перемога у фіналі - ред.). Для наших уболівальників. Їм потрібна ця перемога, адже після цього вони дивитимуться на тренера інакше, тому що це означатиме для них повернення до Ліги чемпіонів", - зазначав Аморім.

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Зазначимо, що у нинішньому сезоні "Тоттенгем" та "МЮ" зустрічалися тричі, і у всіх випадках перемогу святкували підопічні Постекоглу.

Також варто відмітити, що команди підходять до поєдинку з серйозними втратами. "Манчестеру" у фіналі не допоможу Далот, Маттейс Де Лігт, Лісандро Мартінес, Йоро та Зіркзе.

За "Тоттенгем" точно не зіграють Бергвалль, Раду Дрегушин, Деян Кулусевскі, Меддісон, Серхіо Регілон та Тімо Вернер.

Букмекери віддають незначну перемогу "Манчестер Юнайтед", на перемогу якого в основний час можна поставити з коефіцієнтом - 2,5. На перемогу "Тоттенгема" в основний час – 2,9. На те, що "Тоттенгем" виграє Лігу Європи – 2,1, а на те, що "МЮ" забере трофей - 1,8.

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