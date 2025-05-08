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У Парижі після перемоги "ПСЖ" затримали 43 особи через сутички та інциденти

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

У Парижі після матчу "ПСЖ" з "Арсеналом" затримали 43 особи. Фанати святкували вихід команди у фінал Ліги чемпіонів, сталися сутички, троє людей отримали поранення.

У Парижі після перемоги "ПСЖ" затримали 43 особи через сутички та інциденти

У Парижі після перемоги футбольної команди "ПСЖ" поліція затримала 43 особи. Про це повідомляє Le Parisien, передає УНН.

Деталі

У столиці Франції сталось кілька інцидентів, коли тисячі фанатів з Парижа зібралися, щоб відсвяткувати вихід своєї команди у фінал Ліги чемпіонів після завершення матчу з "Арсеналом". В результаті три чоловіка отримали поранення внаслідок зіткнення з автомобілем.

Крім того, 43 особи були затримані поліцією після завершення матчу. Для забезпечення охорони порядку було задіяно понад 2000 правоохоронців.

Матч "ПСЖ" проти "Арсеналу" завершився з рахунком 2-1.

Нагадаємо

Футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" ("ПСЖ") став другим фіналістом футбольної Ліги чемпіонів УЄФА. У матчі відповіді 1/2 фіналу на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі підопічні Луїса Енріке обіграли лондонський "Арсенал".

Також УНН повідомляв, що захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний відмовився від переходу до французького "Парі Сен-Жермен" через те, що у складі парижан грає російський голкіпер Матвій Сафонов.

Євген Устименко

Євген Устименко

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